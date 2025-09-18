Champions. Sporting entra em grande com goleada ao Kairat

O jogo começou morno, muito tático e com pouca intensidade, mas num rápido contra-ataque Luis Suárez colocou Pedro Gonçalves na cara do golo. No frente a frente com o guarda-redes cazaque, Pote atirou para defesa de Kalmurza. Ao minuto 11, jogada de Pedro Gonçalves pela esquerda, cruzou para um grande corte de Sorokin, antes de a bola chegar a Suárez.



Ao minuto 20, grande penalidade para o Sporting. Luis Suárez, agressivo, rouba a bola e é derrubado por Mrynski. Da marca dos 11 metros Morten Hjulmand falhou. Rematou para o meio da baliza, fácil para Kalmurza defender com os pés. O Sporting continuava a pressionar em busca do golo e Quenda num remate fora da área proporcionou uma excelente defesa ao guarda-redes Kalmurza.



Pouco depois da meia hora surgiu o primeiro e perigoso remate à baliza sportinguista. Perda de bola de Kochorashvili, Satpaev rematou forte para grande defesa de João Virgínia. Na resposta Luis Suárez rematou forte, à entrada da área, com a bola a bater com estrondo no poste da baliza cazaque.



Perto do intervalo, golaço de Trincão. Gonçalo Inácio subiu ao ataque, combinou com Kochorashvili, que deixou em Trincão e o resto é magia do internacional português. Que remate de fora de área. Está inaugurado o marcador e o Sporting já merecia, tendo em conta as oportunidades falhadas.



No início da segunda parte, grande desatenção da defensiva sportinguista. Perda de bola inexplicável de Maxi Araújo, mas valeu o guarda-redes João Virgínia a defender um remate rasteiro desferido no interior da área. No seguimento, Luis Suárez atira de cabeça, mas a bola vai à barra da baliza cazaque. Vão duas bolas nos ferros do avançado colombiano do Sporting.



À hora de jogo, Rui Borges opera uma tripla alteração e refresca o meio-campo e o ataque. Entram Ioanidis, Morita e Alisson, saem Luis Suárez, Kochorashvili e Pedro Gonçalves. Cinco minutos volvidos Trincão amplia a vantagem. Remate em folha seca sem hipóteses de defesa para o guarda-redes Kalmurza. No minuto seguinte foi a vez de Alisson registar o seu nome na lista de marcadores. E ainda os adeptos não tinham acabado de festejar o terceiro, eis que Quenda faz o quarto para o Sporting. Três golos de rajada que acabaram com a resistência e qualquer hipótese do Kairat Almaty responder.



As subsituições de Rui Borges deram resultado. Três golos em três minutos e o Sporting já goleia a equipa cazaque. Ao minuto 80, mais uma grande oportunidade para o Sporting e para Trincão. O avançado leonino passou o guarda-redes e, com a baliza escancarada, não conseguiu atirar para o fundo das redes para o hat-trick. Trincão ainda ficou a pedir penálti, mas sem sucesso.



Na resposta, marcou ao Kairat contra a corrente do jogo. Edmilson com um bom gesto técnico a marcar de vólei e a reduzir a desvantagem. Ao minuto 90, belo rasgo individual de Trincão, mas o remate saiu por cima da baliza. Perdeu-se uma bela oportunidade de golo.



O Sporting soma os primeiros três pontos, naquele que foi o primeiro triunfo do técnico Rui Borges na Champions ao quinto jogo disputado, e visita na próxima ronda os italianos do Nápoles, em jogo marcado para o dia 1 de outubro.