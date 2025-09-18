Goleada ao Kairat. Leão ruge alto na Liga dos Campeões

O Sporting venceu esta quinta-feira os cazaques do Kairat Almaty, por 4-1, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com um ‘bis’ de Francisco Trincão. No Estádio José Alvalade, em Lisboa, os ‘leões’ marcaram por intermédio de Francisco Trincão, aos 44 e 64 minutos, do brasileiro Alisson Santos, aos 66, e de Geovany Quenda, aos 68, depois de terem desperdiçado uma grande penalidade aos 21, pelo capitão Hjulmand, com o Kairat Almaty a reduzir, aos 86, por Edmilson.