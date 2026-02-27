Choque de titãs e Bodo/Glimt no caminho do Sporting





(Com Lusa)

O gigante espanhol, que já venceu 15 vezes a mais importante prova europeia de clubes e eliminou o Benfica num atribulado play-off de acesso aos ‘oitavos’, era o outro adversário possível do Sporting, mas o alívio inicial do bicampeão português poderá dar lugar à preocupação, atendendo ao trajeto recente do Bodo/Glimt na ‘Champions’.Depois de terem conquistado apenas três pontos nas primeiras seis jornadas da fase de liga, os noruegueses pareceram ter entrado numa realidade paralela em 2026, na qual se transformaram uma equipa imbatível, que se impôs a Manchester City e Atlético de Madrid, e, dessa forma, garantiu a presença no play-off, no qual venceu os dois jogos com o Inter Milão.Os triunfos sobre o vice-campeão europeu, por 3-1 e 2-1, representam o zénite do clube da gélida cidade norueguesa de apenas 40.000 habitantes, localizada a norte do Círculo Polar Ártico, e devem servir de aviso ao Sporting, que terminou a fase de liga no sétimo lugar e, com isso, ganhou o direito de seguir diretamente para os oitavos de final.A alternativa no sorteio realizado hoje na sede da UEFA, em Nyon, seria talvez menos desejável. O Real Madrid encontra na Liga dos Campeões uma prova feita à medida da sua grandeza, ainda que tenha de passar por alguns sobressaltos, como o recente play-off com o Benfica, que ganhou por 1-0 e 2-1, marcado pelas acusações de racismo feitas pelo brasileiro Vinicius Júnior ao argentino Gianluca Prestianni.O clube espanhol não desdenharia a possibilidade de regressar a Lisboa, mas, em vez disso, terá de medir forças com o Manchester City, no qual alinham os internacionais portugueses Matheus Nunes, Rúben Dias e Bernardo Silva, pelo qual já foi derrotado na atual edição, por 2-1, em pleno estádio Santiago Bernabéu.O confronto entre ‘merengues’ e ‘citizens’, campeões europeus em 2023, começa a transformar-se num clássico moderno da ‘Champions’, uma vez que as duas formações vão defrontar-se pela quinta vez seguida na fase a eliminar, com vantagem clara do Real Madrid, que se apurou em três das quatro anteriores.O vencedor terá pela frente nos quartos de final, previsivelmente, o Bayern Munique, terceira equipa com mais títulos, em igualdade com o Liverpool, ambos com seis troféus conquistados, na qual alinha o português Raphaël Guerreiro, pois os alemães são favoritos incontestados na eliminatória com a Atalanta.O Paris Saint-Germain, campeão em título e que integra um respeitável contingente português (Nuno Mendes, João Neves, Vitinha e Gonçalo Ramos), tem-se mostrado menos impressionante esta época e não deverá esperar facilidades perante o Chelsea, campeão em 2012 e 2021, no Porto, no qual alinham também dois jogadores lusos, Dário Essugo e Pedro Neto.O papel dos franceses parece estar a ser desempenhado em 2025/26 pelo Arsenal (apesar de a superioridade no campeonato inglês se ter desvanecido nos últimos tempos), única equipa que venceu todos os oito jogos da fase de liga e vai prosseguir a busca pelo primeiro cetro europeu frente ao Bayer Leverkusen, no duplo confronto dos ‘oitavos’.O vencedor desta eliminatória será o adversário do Sporting nos quartos de final, se os ‘leões’ não forem também surpreendidos pelo Bodo/Glimt (como sucedeu nesta edição com vários nomes sonantes do futebol europeu), cujo campeonato terminou em novembro do ano passado e, desde essa altura, apenas disputou os encontros da Liga dos Campeões.Liverpool e FC Barcelona, do português João Cancelo, reúnem um favoritismo perante Galatasaray e Newcastle que resulta não apenas do historial (com seis e cinco títulos conquistados, respetivamente), mas também da diferença de valor entre os plantéis, ainda que os turcos tenham vencido o campeão inglês na segunda jornada da fase de liga, por 1-0.A eliminatória entre Atlético de Madrid e Tottenham, dois clubes que já disputaram a final, mas nunca ergueram o troféu, promete maior equilíbrio, constituindo-se como o terceiro embate anglo-espanhol, em conjunto com o Real Madrid-Manchester City e o Newcastle-FC Barcelona.As equipas que terminaram a fase de liga nos oito primeiros lugares, entre as quais está o Sporting, disputam fora de casa o jogo da primeira mão, em 10 e 11 de março, recebendo a partida da segunda mão uma semana mais tarde, em 17 e 18. A final da Liga dos Campeões de 2025/26 realiza-se em 30 de maio, na Arena Puskas, em Budapeste.