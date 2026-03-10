Clássico em Alvalade gera mais de 24 mil euros em multas para Sporting e FC Porto

O Sporting é o clube mais penalizado. Entre as infrações, o CD aponta “comportamento incorreto do público” (7.650€), com cânticos dirigidos à equipa adversária e à arbitragem, e episódios de pirotecnia — “deflagração de 24 tochas incandescentes e lançamento de um foguete” aos 80′, além de nova tocha aos 87 minutos.









O emblema leonino é ainda multado por “entrada e permanência de objetos não autorizados” (3.978€), incluindo tarjas exibidas fora da ZCEAP com dimensões superiores às legalmente permitidas, e pela presença de pirotecnia na bancada visitante e na área afeta ao clube da casa.





A multa mais sensível decorre do arremesso de uma garrafa de vidro e de um isqueiro para o relvado (5.100€). Segundo os relatórios, “a garrafa […] atingiu o árbitro principal, sem causar qualquer consequência física”, sem interromper o jogo. Foram igualmente lançadas “hastes plásticas de bandeiras” na direção do banco do FC Porto.









FC Porto: cânticos insultuosos e petardos

Já o FC Porto é sancionado em 6.222 euros por “comportamento incorreto do público”, com repetição de cânticos insultuosos antes, durante e após o jogo, e rebentamento de petardos na bancada afeta aos adeptos visitantes, incluindo no acesso ao estádio.







O que diz o comunicado: artigos aplicados e reincidência

As sanções referem-se ao jogo de 3 de março de 2026, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em Alvalade.





De acordo com o comunicado, as multas devem ser liquidadas nos termos do artigo 26.º do regulamento, e as decisões são passíveis de recurso para o Pleno da Secção Não Profissional, no prazo de cinco dias úteis.

As multas do clássico

Sporting

Comportamento incorreto do público: 7.650€.

Arremesso de objeto perigoso (garrafa/isqueiro): 5.100€.

Entrada/permanência de objetos não autorizados (pirotecnia e tarjas): 3.978€.

Atraso no reinício do jogo: 102€.

Zona técnica não autorizada (clube): 102€.

Cartões: Geny Catamo 77€; Hjulmand 128€; Luís Neto (agente) 255€. (A componente de Neto ao agente está também espelhada no mapa.)

FC Porto Comportamento incorreto do público (cânticos insultuosos, petardos): 6.222€.

Cartões: Alan Varela 102€; Alberto Costa 153€; Gabri Veiga 153€.