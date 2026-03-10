EM DIRETO
Guerra no Médio Oriente. Acompanhe aqui, ao minuto, a evolução do conflito

Clássico em Alvalade gera mais de 24 mil euros em multas para Sporting e FC Porto

Clássico em Alvalade gera mais de 24 mil euros em multas para Sporting e FC Porto

O ambiente tenso do clássico em Alvalade, na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, chegou agora às contas dos clubes. O Conselho de Disciplina da FPF aplicou 17.392 euros em multas ao Sporting - incluindo o arremesso de uma garrafa que atingiu o árbitro - e 6.630 euros ao FC Porto, sobretudo por cânticos insultuosos e rebentamento de petardos.

RTP /
O Conselho de Disciplina da FPF aplicou 17.392 euros em multas ao Sporting e 6.630 euros ao FC Porto | Fotos: AFP

VER MAIS
O Sporting é o clube mais penalizado. Entre as infrações, o CD aponta “comportamento incorreto do público” (7.650€), com cânticos dirigidos à equipa adversária e à arbitragem, e episódios de pirotecnia — “deflagração de 24 tochas incandescentes e lançamento de um foguete” aos 80′, além de nova tocha aos 87 minutos.


O emblema leonino é ainda multado por “entrada e permanência de objetos não autorizados” (3.978€), incluindo tarjas exibidas fora da ZCEAP com dimensões superiores às legalmente permitidas, e pela presença de pirotecnia na bancada visitante e na área afeta ao clube da casa.

A multa mais sensível decorre do arremesso de uma garrafa de vidro e de um isqueiro para o relvado (5.100€). Segundo os relatórios, “a garrafa […] atingiu o árbitro principal, sem causar qualquer consequência física”, sem interromper o jogo. Foram igualmente lançadas “hastes plásticas de bandeiras” na direção do banco do FC Porto.


No capítulo disciplinar individual, o Sporting paga 77€ pelo amarelo a Geny Catamo e 128€ por Hjulmand (cartão por acumulação na competição). Soma-se 102€ por atraso no reinício do encontro e 357€ relacionados com a presença de Luís Neto em zona técnica não autorizada - parte aplicada ao agente e parte ao clube. No total, 17.392 euros.

FC Porto: cânticos insultuosos e petardos
Já o FC Porto é sancionado em 6.222 euros por “comportamento incorreto do público”, com repetição de cânticos insultuosos antes, durante e após o jogo, e rebentamento de petardos na bancada afeta aos adeptos visitantes, incluindo no acesso ao estádio.

Nos cartões, o clube paga 102 euros por Alan Varela (6.º amarelo na prova) e 153€ por cada um de Alberto Costa e Gabri Veiga (5.º amarelo), fixando o total da multa portista em 6.630 euros.

O que diz o comunicado: artigos aplicados e reincidência
As decisões constam do Comunicado Oficial CO‑00592 (10/03/2026) da Secção Não Profissional do Conselho de Disciplina, com referência a vários preceitos do Regulamento Disciplinar da FPF e à Lei n.º 39/2009 (violência e racismo no desporto). Em vários pontos, o CD assinala reincidência dos clubes, o que agrava a moldura sancionatória e inviabiliza reduções.

As sanções referem-se ao jogo de 3 de março de 2026, primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal em Alvalade. 

De acordo com o comunicado, as multas devem ser liquidadas nos termos do artigo 26.º do regulamento, e as decisões são passíveis de recurso para o Pleno da Secção Não Profissional, no prazo de cinco dias úteis.
As multas do clássico
Sporting 
  • Comportamento incorreto do público: 7.650€.
  • Arremesso de objeto perigoso (garrafa/isqueiro): 5.100€.
  • Entrada/permanência de objetos não autorizados (pirotecnia e tarjas): 3.978€.
  • Atraso no reinício do jogo: 102€.
  • Zona técnica não autorizada (clube): 102€.
  • Cartões: Geny Catamo 77€; Hjulmand 128€; Luís Neto (agente) 255€. (A componente de Neto ao agente está também espelhada no mapa.)

FC Porto 
  • Comportamento incorreto do público (cânticos insultuosos, petardos): 6.222€.
  • Cartões: Alan Varela 102€; Alberto Costa 153€; Gabri Veiga 153€.
PUB
PUB