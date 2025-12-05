Dia de dérbi. Benfica recebe Sporting com pressão acentuada no flanco encarnado

O jogo entre águias e leões é importante para os dois emblemas lisboetas.

Mourinho com vontade e Borges com a mira nos três pontos





José Mourinho considera “positivo” ter uma vasta experiência acumulada em dérbis na carreira e explicou, na conferência de imprensa de antevisão do encontro, que tal “não retira vontade” ou ambição de vencer o Sporting.





“Não é negativo, porque não me retira a vontade de jogar um novo dérbi ou alguma da emoção que precisa de estar na cabeça neste jogo. É positivo no sentido de eu já ter visto isso, ser muito difícil que aconteça alguma coisa que nunca me aconteceu na carreira, mas é normal”, declarou o técnico dos encarnados.





“Obviamente que [o Sporting] pode jogar assim ou assado. Obviamente, também nos prepararemos para jogar assim ou assado e o mais importante para nós é como queremos jogar, o que preparamos para nós próprios e para a nossa identidade enquanto equipa”, realçou, agradecendo as palavras elogiosas do homólogo sportinguista, Rui Borges, que definiu Mourinho como “uma referência”.



Colocado perante o facto de o Benfica já ter perdido seis pontos nos jogos enquanto visitado - frente a Santa Clara, Rio Ave e Casa Pia -, José Mourinho admitiu que “há sempre dívida” perante os adeptos, algo que considera natural em função da “responsabilidade” inerente à sua profissão e também adjacente ao facto de representar o clube.





Já do lado dos leões, Rui Borges recusa afirmar que o dérbi da I Liga de futebol contra o Benfica, esta sexta-feira, seja decisivo para o campeonato e reforçou que “vale três pontos” como qualquer outro.





O técnico do Sporting admitiu, no entanto, que percebe “o porquê de dizerem isso”, dadas as diferenças de pontos que o desfecho do dérbi pode ditar no topo da classificação, face à possibilidade de os leões deixarem as águias a seis pontos, em caso de triunfo, ou poderem ficar seis pontos atrás do líder FC Porto, em caso de derrota - e caso os dragões batam o Tondela no domingo.



O treinador insiste que “falta muito campeonato” e lembrou que o Sporting teve “oito pontos [de avanço] na época passada” e perdeu-os, acabando por ser campeão apenas na última jornada, após discutir a liderança ‘palmo a palmo’ com o velho rival.



“O jogo, nesta fase, é o que é, vale o que vale. Vale três pontos, como qualquer outro jogo. O respeito é igual como em qualquer jogo entre duas grandes equipas e será, acredito eu, um grande jogo”, desvalorizou.



Benfica - Sporting, 20h15.

Santa Clara - Casa Pia, 15h30.

AVS - Rio Ave, 18h00.

Famalicão - Sporting de Braga, 20h30.

Estoril Praia - Moreirense, 15h30.

Alverca - Nacional, 18h00.

Estrela da Amadora - Arouca, 18h00.

Tondela - FC Porto, 20h30.

Vitória de Guimarães - Gil Vicente, 20h30.

