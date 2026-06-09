Dinamarquês Silas Andersen é o quarto reforço do Sporting para 2026/27

"O Sporting Clube de Portugal contratou Silas Andersen para a equipa principal de futebol. Médio de 21 anos oriundo da Dinamarca, representava os suecos BK Häcken e assinou com o emblema de Alvalade até 2031, tendo uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros", informaram os `leões` através do seu site oficial.

Apesar de o vice-campeão nacional não ter revelado os valores envolvidos no negócio, a comunicação social portuguesa adianta que a transferência de Andersen terá custado aos `verdes e brancos` cerca de 7,25 milhões de euros (ME) fixos, aos quais poderão acrescer 2,75 ME mediante a concretização de objetivos.

"O Sporting CP joga as competições europeias todos os anos, está na UEFA Champions League de novo e é um passo fantástico para jogadores mais jovens crescerem. É algo com que sonhamos desde que somos pequenas crianças. É algo que os jogadores ambicionam e o que posso dizer é que é fantástico ter a oportunidade de dar o passo de jogar contra as melhores equipas do planeta", afirmou, em declarações reproduzidas pelo clube.

Andersen definiu-se como um jogador que gosta de "correr bom bola, marcar a partir de pontapés de canto, ser perigoso e ajudar a equipa a jogar para a frente".

O médio, de 21 anos, passou pela formação do Copenhaga, antes de se mudar para Itália, onde jogou nas equipas jovens do Inter Milão e do Génova, fazendo a sua estreia como sénior nos neerlandeses do Utrecht, dos quais saiu para os suecos do Hacken, em 2025.

Pelo Hacken, somou um total de 57 jogos e nove golos, tendo participado em 11 partidas na presente temporada, em que o emblema dinamarquês ocupa o segundo lugar do campeonato local.

Andersen é o quarto reforço já anunciado pelo Sporting para a nova temporada, juntando-se aos também médios Rodrigo Zalazar (ex-Sporting de Braga), Pedro Lima (ex-AVS) e Issa Doumbia (ex-Veneza).