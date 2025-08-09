Diomande e Maxi Araújo entregues ao departamento clínico do Sporting

Os bicampeões nacionais regressaram hoje aos treinos, após a vitória em Rio Maior (2-0), numa sessão em que os titulares fizeram trabalho de recuperação.



Diomande, que saiu aos 58 minutos com queixas, e Maxi Araújo, aos 53, aparentaram problemas musculares, mas o Sporting não especificou quais as lesões dos dois jogadores, nem o tempo de paragem.



No domingo, a equipa 'leonina' terá folga e regressa ao trabalho na segunda-feira, iniciando a preparação para o jogo da segunda ronda da I Liga, agendado para 17 de agosto, dia em que recebe o Arouca (20:30).