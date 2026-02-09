`Dragões` e `leões` hoje em campo num clássico na luta pelo titulo

Resultados da 21.ª jornada

Moreirense - Gil Vicente, 1-2

Estrela da Amadora - Santa Clara, 1-0

Estoril Praia – Tondela, 2-2

Arouca - Vitória de Guimarães, 3-2

Nacional - Casa Pia, 0-0

Sporting de Braga - Rio Ave, 3-0

Benfica - Alverca, 2-1

Famalicão – AFS, 18:45

FC Porto – Sporting, 20:45

Em caso de triunfo no clássico, os ‘azuis e brancos’ não só recuperam uma diferença de sete pontos para o segundo classificado, como deixarão os ‘leões’ ameaçados pelo Benfica (49), terceiro, que no domingo bateu o Alverca (2-1) para se colocar provisoriamente a dois pontos da vice-liderança e a seis do primeiro lugar.Por outro lado, um triunfo do Sporting irá relançar a corrida ao título, já que os ‘verdes e brancos’ ficarão a um ponto da liderança, o que também permitirá aos ‘encarnados’ ainda sonharem com uma intromissão nestas contas.Antes do clássico que fecha a jornada, o Famalicão recebe o lanterna-vermelha AFS, a única formação sem qualquer vitória na I Liga, sendo que os minhotos, oitavos colocados, podem capitalizar os ‘deslizes’ de Moreirense e Estoril Praia para se isolarem na sexta posição.Hoje / segunda: