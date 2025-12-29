Eduardo Felicíssimo renova com Sporting até 2030

Felicíssimo foi lançado por Rui Borges, em fevereiro deste ano, num empate dos 'leões' na visita ao AVS (2-2), e cumpriu sete jogos na equipa principal na época passada, seis na I Liga e um na Taça de Portugal, competições que o Sporting conquistou, completando a ‘dobradinha’.



Nesta época, o jogador da equipa B do clube de Alvalade ainda não cumpriu qualquer minuto no conjunto principal, mas tem sido regularmente utilizado na equipa secundária (10 jogos) e na UEFA Youth League (cinco).



“Estou muito contente por continuar a representar este clube. É mais um passo em busca dos meus objetivos, de continuar a escrever a minha história e demonstra a confiança que o clube tem em mim”, disse Eduardo Felicíssimo aos meios oficiais dos ‘verde e brancos’.



Ligado ao Sporting há seis anos, o médio destacou, ainda, o apoio de toda a estrutura da Academia Cristiano Ronaldo para a sua “evolução muito boa” e a exigência dos dois treinadores com quem tem trabalhado: João Gião, na equipa B e na UEFA Youth League, e Rui Borges, quando é chamado aos trabalhos da equipa principal.



“Ambos desejam que seja mais intenso, que tenha um jogo rápido para contribuir com as minhas capacidades de passe e ajudar na defesa. Ajudam-nos muito e querem que estejamos sempre ao melhor nível. Tem sido muito bom trabalhar com os dois para aprender e continuar a evoluir todos os dias”, agradeceu.



Eduardo Felicíssimo, de 18 anos, contabiliza também 48 internacionalizações por diferentes escalões das seleções jovens de Portugal, entre os sub-16 e os sub-19.