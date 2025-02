Equipas técnicas diferem pela terceira vez ao quarto clássico

Onze dias depois da sua apresentação como sucessor de Vítor Bruno, na sequência de uma saída litigiosa dos mexicanos do Cruz Azul, o treinador argentino Martín Anselmi vai estrear-se no Estádio do Dragão e em clássicos ao terceiro encontro no banco portista.



O FC Porto, terceiro classificado da I Liga, tenta equilibrar o histórico em 2024/25 com o campeão nacional e líder isolado Sporting, que designou há pouco mais de um mês Rui Borges como terceiro técnico da temporada e ganhou dois dos três desafios anteriores.



A exceção deu-se logo no arranque oficial de 2024/25, em 3 de agosto de 2024, com os "dragões" a inverterem uma desvantagem de três golos rumo à conquista da Supertaça Cândido de Oliveira (4-3, após prolongamento), em Aveiro, na estreia como treinador principal de Vítor Bruno, ex-adjunto de Sérgio Conceição, de quem se separou no verão.



Comandados na altura por Ruben Amorim, campeão em 2020/21, após um interregno de 19 anos, e 2023/24, os "leões" ripostaram em casa na quarta ronda da I Liga (2-0), em 31 de agosto, e isolaram-se no primeiro lugar, desfazendo a invencibilidade azul e branca.



Os dois rivais só voltariam a cruzar-se em 7 de janeiro, quase duas semanas depois de Rui Borges ter rendido João Pereira, promovido em novembro da equipa B ‘leonina’, da Liga 3, como sucessor de Amorim, transferido para os ingleses do Manchester United.



O Sporting derrotou o FC Porto nas meias-finais da Taça da Liga (1-0), em Leiria, onde, quatro dias mais tarde, viria a perder a segunda decisão interna da temporada frente ao Benfica no desempate por grandes penalidades (6-7, após empate 1-1 nos 90 minutos).



Mudanças no FC Porto



Se os "leões" não mexeram mais no comando, os "dragões" iniciaram nessa "final four" da competição mais jovem do futebol profissional nacional a segunda série de três derrotas esta época, que levou ao despedimento de Vítor Bruno na segunda quinzena de janeiro.



José Tavares, diretor da formação azul e branca, assumiu a transição interina por dois desafios até à chegada de Martín Anselmi, o quinto argentino no banco do FC Porto, na senda dos já falecidos Eladio Vaschetto, Alejandro Scopelli, Francisco Reboredo e Lino Taioli, bem como o primeiro estrangeiro desde o espanhol Julen Lopetegui (2014-2016).



Troca de técnicos não é inédita



Esta não é a primeira vez que FC Porto e Sporting trocam de treinador na mesma época, sendo que o caso mais célebre remonta a 1993/94, quando o inglês Bobby Robson deu lugar nos "leões" ao ex-selecionador nacional Carlos Queiroz à 11.ª jornada, mas viria a render o jugoslavo Tomislav Ivić nos "dragões" à 18.ª, levando consigo da passagem por Alvalade o então adjunto José Mourinho, que atualmente treina os turcos do Fenerbahçe.



Sem conquistas no Sporting, o já falecido Robson foi bicampeão em duas temporadas e meia pelo FC Porto, iniciando o trajeto ‘azul e branco’ rumo ao inédito ‘penta’, de 1994/95 e 1998/99, por entre duas Supertaças (1993 e 1994) e uma Taça de Portugal (1993/94).



O FC Porto, terceiro colocado, com 42 pontos, recebe o campeão nacional e líder isolado Sporting, com 50, na sexta-feira, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, no Porto, no encontro de abertura da 21.ª jornada da I Liga.