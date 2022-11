Fatawu agradece ao Sporting estar no Catar

”, disse o avançado, após o jogo entre Portugal e Gana, da primeira jornada do Grupo H do Campeonato do Mundo.Em declarações aos jornalistas, na zona mista do Estádio 974, em Doha, o jogador de 18 anos confessou que esperava contabilizar mais minutos na equipa do Sporting até ao momento, depois de ter sido contratado no último verão, mas disse sentir-se bem com a condição no clube.”.O avançado contabiliza seis partidas pela equipa principal do Sporting, nenhuma delas como titular, tendo sido utilizado em dois encontros da Liga dos Campeões.Por outro lado, o jovem ganês, que não foi utilizado na partida diante de Portugal, lamentou a “infelicidade” da sua seleção, que foi derrotada por 3-2, salientando que os "estrelas negras" têm agora de “pensar nos jogos que se seguem”, frente a Coreia do Sul e Uruguai.Quanto ao objetivo do Gana neste Mundial, foi perentório: “”.Portugal venceu o Gana por 3-2, com golos de Cristiano Ronaldo, de grande penalidade, João Félix e Rafael Leão, enquanto André Ayew e Bukari assinaram os tentos dos africanos.O Mundial2022 decorre até 18 de dezembro, no Catar.