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FC Porto com uma `mão` no título, Benfica e Sporting em `braço de ferro`

FC Porto com uma `mão` no título, Benfica e Sporting em `braço de ferro`

O FC Porto tem tudo para celebrar no sábado a conquista da I Liga de futebol, numa 32.ª jornada em que lhe basta vencer em casa o ‘modesto’ Alverca, embora até possa comemorar mais cedo, se o Benfica perder em Famalicão.

Lusa /
Imagem feita por IA - RTP

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A três jornadas do final do campeonato, com o Sporting afastado do título, FC Porto e Benfica estão separados por sete pontos e a equipa de Francesco Farioli depende apenas de si própria, bastando-lhe o triunfo no Dragão para chegar ao 31.º título de campeão nacional.

Outro cenário possível coloca-se se o Benfica, único invicto na competição (22 vitórias e nove empates), perder, pouco antes do jogo do Dragão, na visita ao Famalicão, uma situação que deixaria o FC Porto inalcançável para as ‘águias’.

Um empate do Benfica levará a que o FC Porto precise de fazer, pelo menos, o mesmo resultado.

Com uma ‘mão’ no título, em ronda que se prevê de celebração a norte, as contas da I Liga ‘apertam’ na luta pela segunda vaga da ‘Champions’, o segundo lugar – entre Benfica (75 pontos) e Sporting (73) -, e pela fuga à descida.

À entrada da antepenúltima jornada e quando ainda há pouco tempo estava ‘afundado’ no terceiro lugar, o Benfica ganhou ânimo nesta reta final – capitalizado por uma importante vitória em Alvalade, sequenciada por mais dois empates do rival Sporting.

Resultados que proporcionaram às ‘águias’ a subida ao segundo lugar, com a agravante de os ‘leões’ perderem sete pontos em três jornadas (derrota com Benfica e empates com o já despromovido AFS e o ‘aflito’ Tondela).

Na ronda, o Benfica, que passou a ter vantagem no confronto direto com o Sporting (1-1, 2-1), tem missão complicada em Famalicão (quinto), emblema que não perde na I Liga desde 15 de fevereiro, após derrota com os ‘leões’ fora (1-0).
Já o Sporting, a viver o momento mais difícil da época, recebe na segunda-feira, no fecho da jornada, o Vitória de Guimarães, sétimo, num momento em que os minhotos não perdem desde 21 de março (três vitórias e um empate), após desaire na Luz com as ‘águias’ (1-0).

Com a discussão pela vice-liderança ao ‘rubro’, as difíceis contas da zona de perigo, com AVS já despromovido, envolvem ainda Tondela (17.º, 22 pontos), Casa Pia (16.º, 26), Estrela da Amadora (15.º, 28) e Nacional (14.º, 31), embora os madeirenses estejam praticamente a salvo, pelo confronto direto, de uma despromoção direta – a do 17.º lugar.

Apesar da importância do empate arrancado na quarta-feira na visita ao Sporting, com dois golos nos descontos, o Tondela é quem tem o pior cenário e a equipa de Viseu pode até descer já nesta jornada.

Se perder na visita ao igualmente ‘aflito’ Casa Pia, do qual ficaria a inacessíveis sete pontos, e o Estrela da Amadora conseguir um ponto na deslocação ao Moreirense (oitavo), o Tondela desce à II Liga.

Para o Casa Pia, em lugar de play-off de manutenção, a receção ao Tondela é também crucial, com a equipa a precisar de pontos para encarar um final de campeonato em que ainda defrontará Vitória de Guimarães (fora) e Rio Ave (casa).

Já o Estrela da Amadora, que vem de quatro derrotas consecutivas, estreará no banco o treinador italiano Cristiano Bacci, que vem com a missão de ‘salvar’ a equipa da Reboleira, com três jogos de ‘alto risco’ até final: Moreirense (fora), Famalicão (casa) e Sporting de Braga (fora).

Programa da 32.ª jornada:

- Sábado, 02 mai::

  • Nacional - AFS, 15h30.
  • Moreirense - Estrela da Amadora, 15h30.
  • Arouca - Santa Clara, 15h30.
  • Famalicão - Benfica, 18h00.
  • FC Porto - Alverca, 20h30.

- Domingo, 03 mai:

  • Casa Pia - Tondela, 15h30.
  • Sporting de Braga - Estoril Praia, 18h00.
  • Rio Ave - Gil Vicente, 20h30.

- Segunda-feira, 04 mai:

  • Sporting - Vitória de Guimarães, 20h15.

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