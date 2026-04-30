FC Porto com uma `mão` no título, Benfica e Sporting em `braço de ferro`



Programa da 32.ª jornada:

Nacional - AFS, 15h30.

Moreirense - Estrela da Amadora, 15h30.

Arouca - Santa Clara, 15h30.

Famalicão - Benfica, 18h00.

FC Porto - Alverca, 20h30.

Casa Pia - Tondela, 15h30.

Sporting de Braga - Estoril Praia, 18h00.

Rio Ave - Gil Vicente, 20h30.

Sporting - Vitória de Guimarães, 20h15.

A três jornadas do final do campeonato, com o Sporting afastado do título, FC Porto e Benfica estão separados por sete pontos e a equipa de Francesco Farioli depende apenas de si própria, bastando-lhe o triunfo no Dragão para chegar ao 31.º título de campeão nacional.Outro cenário possível coloca-se se o Benfica, único invicto na competição (22 vitórias e nove empates), perder, pouco antes do jogo do Dragão, na visita ao Famalicão, uma situação que deixaria o FC Porto inalcançável para as ‘águias’.Um empate do Benfica levará a que o FC Porto precise de fazer, pelo menos, o mesmo resultado.À entrada da antepenúltima jornada e quando ainda há pouco tempo estava ‘afundado’ no terceiro lugar, o Benfica ganhou ânimo nesta reta final – capitalizado por uma importante vitória em Alvalade, sequenciada por mais dois empates do rival Sporting.Resultados que proporcionaram às ‘águias’ a subida ao segundo lugar, com a agravante de os ‘leões’ perderem sete pontos em três jornadas (derrota com Benfica e empates com o já despromovido AFS e o ‘aflito’ Tondela).Com a discussão pela vice-liderança ao ‘rubro’, as difíceis contas da zona de perigo, com AVS já despromovido, envolvem ainda Tondela (17.º, 22 pontos), Casa Pia (16.º, 26), Estrela da Amadora (15.º, 28) e Nacional (14.º, 31), embora os madeirenses estejam praticamente a salvo, pelo confronto direto, de uma despromoção direta – a do 17.º lugar.Apesar da importância do empate arrancado na quarta-feira na visita ao Sporting, com dois golos nos descontos, o Tondela é quem tem o pior cenário e a equipa de Viseu pode até descer já nesta jornada.Se perder na visita ao igualmente ‘aflito’ Casa Pia, do qual ficaria a inacessíveis sete pontos, e o Estrela da Amadora conseguir um ponto na deslocação ao Moreirense (oitavo), o Tondela desce à II Liga.Para o Casa Pia, em lugar de play-off de manutenção, a receção ao Tondela é também crucial, com a equipa a precisar de pontos para encarar um final de campeonato em que ainda defrontará Vitória de Guimarães (fora) e Rio Ave (casa).Já o Estrela da Amadora, que vem de quatro derrotas consecutivas, estreará no banco o treinador italiano Cristiano Bacci, que vem com a missão de ‘salvar’ a equipa da Reboleira, com três jogos de ‘alto risco’ até final: Moreirense (fora), Famalicão (casa) e Sporting de Braga (fora).- Sábado, 02 mai::- Domingo, 03 mai:- Segunda-feira, 04 mai: