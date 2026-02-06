FC Porto e Sporting abrem 24.ª ronda cinco dias antes do clássico da Taça

FC Porto – Arouca, 18:45.

Sporting – Estoril Praia, 20:45.

AVS – Estrela da Amadora, 15:30.

Nacional – Sporting de Braga, 18:00.

Vitória de Guimarães – Alverca, 20:30.

Tondela – Santa Clara, 15:30.

Casa Pia – Moreirense, 18:00.

Rio Ave – Famalicão, 20:30.

Gil Vicente – Benfica, 20:15.

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou hoje o programa para a 24.ª ronda, com o FC Porto a receber o Arouca a partir das 18:45 e o Sporting a também jogar em casa, diante do Estoril Praia, às 20:45.'Dragões’ e ‘leões’ jogam na quarta-feira, 03 de março, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, enquanto a segunda será em abril no Estádio José Alvalade.Ainda na 24.ª jornada do campeonato, o Benfica encerra a ronda apenas na segunda-feira, com a visita ao Gil Vicente (20:15), cinco dias depois de visitar o Real Madrid, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.Programa da 24.ª jornada:- Sexta-feira, 27 fev:- Sábado, 28 fev:- Domingo, 01 mar:- Segunda-feira, 02 mar: