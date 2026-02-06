EM DIRETO
FC Porto e Sporting abrem 24.ª ronda cinco dias antes do clássico da Taça

O FC Porto, com Arouca, e o Sporting, com o Estoril Praia, abrem a 24.ª jornada da I Liga de futebol na sexta-feira, 27 de fevereiro, cinco dias antes jogarem o clássico da Taça, no Dragão.

Lusa /

A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou hoje o programa para a 24.ª ronda, com o FC Porto a receber o Arouca a partir das 18:45 e o Sporting a também jogar em casa, diante do Estoril Praia, às 20:45.

'Dragões’ e ‘leões’ jogam na quarta-feira, 03 de março, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, enquanto a segunda será em abril no Estádio José Alvalade.

Ainda na 24.ª jornada do campeonato, o Benfica encerra a ronda apenas na segunda-feira, com a visita ao Gil Vicente (20:15), cinco dias depois de visitar o Real Madrid, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.


Programa da 24.ª jornada:

- Sexta-feira, 27 fev:

  • FC Porto – Arouca, 18:45.
  • Sporting – Estoril Praia, 20:45.

- Sábado, 28 fev:

  • AVS – Estrela da Amadora, 15:30.
  • Nacional – Sporting de Braga, 18:00.
  • Vitória de Guimarães – Alverca, 20:30.

- Domingo, 01 mar:

  • Tondela – Santa Clara, 15:30.
  • Casa Pia – Moreirense, 18:00.
  • Rio Ave – Famalicão, 20:30.

- Segunda-feira, 02 mar:

  • Gil Vicente – Benfica, 20:15.
