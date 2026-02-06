Sporting
Benfica
FC Porto e Sporting abrem 24.ª ronda cinco dias antes do clássico da Taça
O FC Porto, com Arouca, e o Sporting, com o Estoril Praia, abrem a 24.ª jornada da I Liga de futebol na sexta-feira, 27 de fevereiro, cinco dias antes jogarem o clássico da Taça, no Dragão.
A Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP) divulgou hoje o programa para a 24.ª ronda, com o FC Porto a receber o Arouca a partir das 18:45 e o Sporting a também jogar em casa, diante do Estoril Praia, às 20:45.
'Dragões’ e ‘leões’ jogam na quarta-feira, 03 de março, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, enquanto a segunda será em abril no Estádio José Alvalade.
Ainda na 24.ª jornada do campeonato, o Benfica encerra a ronda apenas na segunda-feira, com a visita ao Gil Vicente (20:15), cinco dias depois de visitar o Real Madrid, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.
Programa da 24.ª jornada:
- Sexta-feira, 27 fev:
- Sábado, 28 fev:
- Domingo, 01 mar:
- Segunda-feira, 02 mar:
'Dragões’ e ‘leões’ jogam na quarta-feira, 03 de março, a primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, no Estádio do Dragão, enquanto a segunda será em abril no Estádio José Alvalade.
Ainda na 24.ª jornada do campeonato, o Benfica encerra a ronda apenas na segunda-feira, com a visita ao Gil Vicente (20:15), cinco dias depois de visitar o Real Madrid, na segunda mão do play-off da Liga dos Campeões.
Programa da 24.ª jornada:
- Sexta-feira, 27 fev:
- FC Porto – Arouca, 18:45.
- Sporting – Estoril Praia, 20:45.
- Sábado, 28 fev:
- AVS – Estrela da Amadora, 15:30.
- Nacional – Sporting de Braga, 18:00.
- Vitória de Guimarães – Alverca, 20:30.
- Domingo, 01 mar:
- Tondela – Santa Clara, 15:30.
- Casa Pia – Moreirense, 18:00.
- Rio Ave – Famalicão, 20:30.
- Segunda-feira, 02 mar:
- Gil Vicente – Benfica, 20:15.