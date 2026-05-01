FC Porto multado em 10.200 euros pela remoção de bolas de jogo no clássico com Sporting

O CD da FPF condenou a SAD do FC Porto “por violação das normas” relativas ao “sistema multibolas, e considerando a associada lesão do Princípio da Ética Desportiva, bem como o grave prejuízo para a imagem das competições organizadas” pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).



Na sequência da queixa apresentada pelo Sporting, também o diretor de campo do FC Porto, Marco André Gonçalves Paiva, foi punido com 1.530 euros “por violação dos deveres previstos” no regulamento de competições da LPFP.



O clássico da 21.ª jornada da I Liga, disputado em 09 de fevereiro, no Estádio do Dragão, acabou empatado 1-1, sendo que, nos minutos finais dessa partida, as bolas que deveriam estar junto à linhas laterais do campo, foram removidas pelos apanha-bolas, conforme foi possível verificar durante a transmissão televisiva.



Um dia depois do encontro, o clube lisboeta anunciou que iria apresentar uma queixa no CD da FPF, visando situações como o “condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto)”.



O Sporting criticou ainda a “climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes” sportinguista, Rui Silva.