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FC Porto multado em 10.200 euros pela remoção de bolas de jogo no clássico com Sporting

FC Porto multado em 10.200 euros pela remoção de bolas de jogo no clássico com Sporting

O FC Porto foi multado em 10.200 euros pela remoção de bolas de jogo junto ao relvado no clássico de fevereiro com o Sporting, anunciou hoje o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Lusa /
Foto: Rodrigo Antunes - Lusa

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O CD da FPF condenou a SAD do FC Porto “por violação das normas” relativas ao “sistema multibolas, e considerando a associada lesão do Princípio da Ética Desportiva, bem como o grave prejuízo para a imagem das competições organizadas” pela Liga Portuguesa de Futebol Profissional (LPFP).

Na sequência da queixa apresentada pelo Sporting, também o diretor de campo do FC Porto, Marco André Gonçalves Paiva, foi punido com 1.530 euros “por violação dos deveres previstos” no regulamento de competições da LPFP.

O clássico da 21.ª jornada da I Liga, disputado em 09 de fevereiro, no Estádio do Dragão, acabou empatado 1-1, sendo que, nos minutos finais dessa partida, as bolas que deveriam estar junto à linhas laterais do campo, foram removidas pelos apanha-bolas, conforme foi possível verificar durante a transmissão televisiva.

Um dia depois do encontro, o clube lisboeta anunciou que iria apresentar uma queixa no CD da FPF, visando situações como o “condicionamento da arbitragem, balneários sugestivamente decorados, percursos de acesso aos balneários alterados (propiciando o contacto do staff com os adeptos do FC Porto)”.

O Sporting criticou ainda a “climatização manipulada, bancadas condicionadas com tarjas e colunas de som, e apanha-bolas maniatados para esconder as bolas do jogo e retirar as toalhas do guarda-redes” sportinguista, Rui Silva.

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