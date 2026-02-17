Varandas acusa FC Porto de "chorrilho de mentiras" após clássico do Dragão

O presidente dos leões já respondeu, afirmando que tudo não passa de “um chorrilho de mentiras” que serve para esconder o que não interessa, como o retirar das bolas e toalhas do guarda-redes durante o clássico no Estádio do Dragão, a 9 de fevereiro.Varandas refere aos jornalistas que, “se chegasse a casa e olhasse para os filhos e soubesse que o Sporting fazia isto, morria de vergonha.”





O presidente leonino diz ainda que dirigentes como os do FC Porto não merecem estar no sexto lugar da UEFA.





Apesar de toda a polémica e de tudo o que aconteceu no clássico, Varandas afirma que o FC Porto vai ser muito bem recebido, em Alvalade, como qualquer outra equipa.