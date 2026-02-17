Sporting
Varandas acusa FC Porto de "chorrilho de mentiras" após clássico do Dragão
Continua a polémica entre FC Porto e Sporting sobre o último clássico no Estádio do Dragão. O FC Porto avança, em comunicado, com duras críticas a Frederico Varandas e acusa Sporting e Benfica de terem uma "santa aliança" para derrubar o emblema da Invicta.
O presidente dos leões já respondeu, afirmando que tudo não passa de “um chorrilho de mentiras” que serve para esconder o que não interessa, como o retirar das bolas e toalhas do guarda-redes durante o clássico no Estádio do Dragão, a 9 de fevereiro.Varandas refere aos jornalistas que, “se chegasse a casa e olhasse para os filhos e soubesse que o Sporting fazia isto, morria de vergonha.”
O presidente leonino diz ainda que dirigentes como os do FC Porto não merecem estar no sexto lugar da UEFA.