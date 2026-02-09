FC Porto e Sporting empatam e mantêm diferenças

Um golo de Suárez aos 90+10 minutos salvou o Sporting da derrota em casa do FC Porto (1-1), mantendo os bicampeões a quatro pontos dos líderes.



O tento do colombiano, na recarga a um penálti que Diogo Costa defendeu, ‘gelou’ o Estádio do Dragão quando os comandados de Francesco Farioli já contavam com o triunfo, que os deixaria de novo com sete pontos de vantagem, depois do tento do estreante Seko Fofana, aos 77.



O empate deixa as duas equipas com a mesma distância com que entraram na 21.ª ronda, com 56 pontos para os ‘dragões’, que somaram o segundo jogo seguido sem vencer, e 52 para os ‘leões’.





O jogo foi equilibrado e com poucas oportunidades claras de golo, numa partida em que os ‘azuis e brancos’, a recuperarem da primeira derrota no campeonato, com o Casa Pia (2-1), voltaram a ter Froholdt no ‘onze’ titular, a que também voltaram os defesas Kiwior e Alberto Costa.

Do outro lado estava um Sporting que mudou sete ‘peças’ em relação ao triunfo a meio da semana ante o AVS, nos quartos de final da Taça de Portugal que só venceram, por 3-2, no prolongamento.No primeiro tempo, a deflagração de engenhos pirotécnicos numa das bancadas fez com que surgisse um aviso nos ecrãs do estádio, ‘ameaçando’ a interrupção da partida.Fofana, numa jogada de insistência na área ‘leonina’, abriu a contagem, após ser lançado por Farioli para uma estreia de ‘sonho’, mas uma mão na área de Francisco Moura abriu caminho ao empate, no último lance do jogo. Diogo Costa fez o mais difícil, mas a bola ficou à mercê do colombiano, agora com os mesmos 19 golos do grego do Benfica Pavlidis.