FC Porto vai apresentar queixa contra Gonçalo Inácio

O FC Porto vai apresentar uma participação disciplinar contra Gonçalo Inácio ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Gonçalo Inácio acabou por sair lesionado após o lance com William Gomes Estrela Silva - EPA

A decisão surge um dia depois e como uma resposta direta à queixa formalizada pelo Sporting contra Gabri Veiga, jogador dos "dragões".

O FC Porto contesta uma entrada de Gonçalo Inácio sobre William Gomes aos cinco minutos da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal.

O clube azul e branco argumenta que o defesa leonino pontapeou William Gomes, num lance que, na perspetiva portista, colocou em risco a integridade física do atleta e deveria ter resultado em cartão vermelho direto.

Os "dragões" refutam com o facto de o árbitro Miguel Nogueira não ter punido o jogador em campo e de o VAR não ter intervindo para corrigir a decisão.

Curiosamente, o próprio Gonçalo Inácio acabou por sair lesionado nesse mesmo jogo, com uma entorse no tornozelo, após o lance com William Gomes.

