Festejos da I Liga fecham comércio desde as 13h00 de sábado junto ao estádio do Sporting

Em despacho municipal, e à semelhança do que já aconteceu para os perto de 60 estabelecimentos comerciais na zona do Marquês de Pombal em que foi determinado o encerramento às 17:00, foi também determinada a restrição do horário de funcionamento de estabelecimentos no perímetro do Estádio de Alvalade.

De acordo com a nota, o despacho surge após solicitação do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, recebido na quinta-feira, por correio eletrónico, relativo ao jogo entre Sporting/Vitória SC e eventuais festejos de campeão para a restrição do horário de funcionamento dos estabelecimentos comerciais.

A restrição do horário de funcionamento dos estabelecimentos será entre as 13:00 de sábado e as 07:00 de domingo, situados no perímetro de segurança estabelecido pelas forças de segurança, que abrange 17 estabelecimentos distribuídos por cinco zonas.

Segundo o despacho, em relação à solicitação de restrição de funcionamento das `roulottes` que se encontram nas ruas Francisco Stromp e António Stromp, sendo a competência de licenciamento da Junta de Freguesia de Lumiar, deve a PSP notificar aquela entidade, não obstante a partilha da solicitação pela Câmara Municipal de Lisboa.

Com vista ao cumprimento do despacho, fica a Polícia Municipal de Lisboa incumbida de notificar os 17 estabelecimentos visados, bem como de fiscalizar o seu cumprimento.

Perante o resultado do dérbi lisboeta no passado fim de semana, os jogos decisivos da última jornada da I Liga estão marcados para o próximo sábado, 17 de maio, às 18:00, nomeadamente o Sporting-Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga-Benfica, que decidirão o título de campeão, anunciou no domingo a Liga portuguesa de futebol.

Habitualmente, para celebrar a conquista do campeonato, os adeptos do Benfica e do Sporting concentram-se na rotunda do Marquês de Pombal e nos arredores.

RCP // MCL

Lusa/Fim