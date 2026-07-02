Frederico Varandas rejeitou proposta do Atlético de Madrid por Hjulmand. "Está longe do valor estabelecido"

Frederico Varandas rejeitou proposta do Atlético de Madrid por Hjulmand. "Está longe do valor estabelecido"

Frederico Varandas falou sobre a continuidade do médio dinamarquês Mortem Hjulmand. O presidente do Sporting assumiu ter recebido uma proposta do Atlético de Madrid, prontamente recusada, e avisou os eventuais interessados no capitão sportinguista que não baixará as suas exigências pela venda do jogador.

RTP / Adicionar como fonte informativa
Rodrigo Antunes - Reuters

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"Estamos a falar de cenários hipotéticos. Recebemos uma proposta do Atlético de Madrid, que rejeitámos por estar longe do que entendemos ser um valor justo, pela idade do jogador, a posição, por ter três anos de contrato com o Sporting. O jogador e os agentes dele sabem qual é esse valor. Por menos, ele fica", concluiu.

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