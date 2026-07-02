Sporting
Frederico Varandas rejeitou proposta do Atlético de Madrid por Hjulmand. "Está longe do valor estabelecido"
Frederico Varandas falou sobre a continuidade do médio dinamarquês Mortem Hjulmand. O presidente do Sporting assumiu ter recebido uma proposta do Atlético de Madrid, prontamente recusada, e avisou os eventuais interessados no capitão sportinguista que não baixará as suas exigências pela venda do jogador.
"Estamos a falar de cenários hipotéticos. Recebemos uma proposta do Atlético de Madrid, que rejeitámos por estar longe do que entendemos ser um valor justo, pela idade do jogador, a posição, por ter três anos de contrato com o Sporting. O jogador e os agentes dele sabem qual é esse valor. Por menos, ele fica", concluiu.