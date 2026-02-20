"Ganhar tudo nem que seja aos 90 minutos". Rui Borges reforça ambição na visita ao Moreirense

Depois de uma semana de treino sem paragens europeias e completamente dedicada à deslocação a Moreira de Cónegos, o técnico dos leões garante que a equipa “restabeleceu energias” para continuar a perseguição ao FC Porto, líder do campeonato.





Rui Borges diz que "a equipa do Moreirense em casa é sempre perigoso".

Apesar do impacto psicológico, que pode afetar o “jogo bonito”, Rui Borges defende que os resultados nos instantes finais têm demonstrado a qualidade das individualidades e da equipa, “que tem estado sempre por cima do adversário”.“É importante jogar bem, mas nem sempre é possível ganhar 5-0. No último jogo estivemos bem, mas as equipas também defendem cada vez melhor. Eu quero é ganhar os jogos todos, nem me importava de ganhar sempre por 1-0 com golos aos 90 minutos”, reforçou.O Moreirense, sexto classificado da I Liga, perdeu por 3-0 em Alvalade na primeira volta. Rui Borges não espera as mesmas facilidades e prepara a formação sportinguista para o embate frente a uma “equipa muito competitiva e coesa, que em casa dificulta sempre os jogos”.O treinador do Sporting regressa a uma casa onde trabalhou em 2023/24, consciente da organização forte do bloco defensivo e do controlo de bola do adversário.Num reduto que considera sempre difícil, e onde o Sporting saiu derrotado na última temporada, Rui Borges não conta com Pedro Gonçalves por acumulação de amarelos nem com Zeno Debast, que continua a recuperar de lesão.O “avançado fora do normal” Luis Suárez está de volta às opções do técnico do Sporting, depois de cumprir um jogo por castigo. Ainda sem certezas, Ioannidis pode regressar à lista de convocados para o duelo do próximo sábado.Do lado do Moreirense, Diogo Travassos está cedido pelos ‘leões’ à equipa minhota e não poderá entrar em campo.O jogo deste sábado a contar para a 23.ª jornada do campeonato está marcado para as 18h00. Bruno Costa foi o árbitro nomeado para apitar a partida.