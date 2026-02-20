Sporting
1.ª Liga
"Ganhar tudo nem que seja aos 90 minutos". Rui Borges reforça ambição na visita ao Moreirense
Na luta pelo tricampeonato, o Sporting entra em campo este sábado frente ao Moreirense, sexto classificado da I Liga. Ciente da dificuldade acrescida da segunda volta, Rui Borges espera um melhor resultado do que o último jogo no reduto do clube minhoto.
Depois de uma semana de treino sem paragens europeias e completamente dedicada à deslocação a Moreira de Cónegos, o técnico dos leões garante que a equipa “restabeleceu energias” para continuar a perseguição ao FC Porto, líder do campeonato.
Rui Borges diz que "a equipa do Moreirense em casa é sempre perigoso".
Apesar do impacto psicológico, que pode afetar o “jogo bonito”, Rui Borges defende que os resultados nos instantes finais têm demonstrado a qualidade das individualidades e da equipa, “que tem estado sempre por cima do adversário”.
“É importante jogar bem, mas nem sempre é possível ganhar 5-0. No último jogo estivemos bem, mas as equipas também defendem cada vez melhor. Eu quero é ganhar os jogos todos, nem me importava de ganhar sempre por 1-0 com golos aos 90 minutos”, reforçou.
O Moreirense, sexto classificado da I Liga, perdeu por 3-0 em Alvalade na primeira volta. Rui Borges não espera as mesmas facilidades e prepara a formação sportinguista para o embate frente a uma “equipa muito competitiva e coesa, que em casa dificulta sempre os jogos”.
O treinador do Sporting regressa a uma casa onde trabalhou em 2023/24, consciente da organização forte do bloco defensivo e do controlo de bola do adversário.
Num reduto que considera sempre difícil, e onde o Sporting saiu derrotado na última temporada, Rui Borges não conta com Pedro Gonçalves por acumulação de amarelos nem com Zeno Debast, que continua a recuperar de lesão.
O “avançado fora do normal” Luis Suárez está de volta às opções do técnico do Sporting, depois de cumprir um jogo por castigo. Ainda sem certezas, Ioannidis pode regressar à lista de convocados para o duelo do próximo sábado.
Do lado do Moreirense, Diogo Travassos está cedido pelos ‘leões’ à equipa minhota e não poderá entrar em campo.
O jogo deste sábado a contar para a 23.ª jornada do campeonato está marcado para as 18h00. Bruno Costa foi o árbitro nomeado para apitar a partida.