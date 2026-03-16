Hjulmand absolvido da queixa apresentada pelo FC Porto

O FC Porto acusava o capitão do Sporting de uma alegada agressão (um pontapé na cara) ao jogador Tiago Galletto, do AVS SAD. O lance ocorreu durante a partida entre o Sporting e o AVS SAD, referente aos quartos de final da Taça de Portugal.



O CD recusou a participação dos "dragões" e decidiu não aplicar qualquer castigo ao médio dinamarquês, deixando a queixa "sem efeito".



O processo disciplinar tinha sido instaurado formalmente no início de março após o protesto do clube portista, mas terminou agora com a desresponsabilização total do jogador.

