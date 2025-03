Hjulmand e Harder convocados pela Dinamarca para jogos com Portugal

Hjulmand (15 jogos e um golo) é habitual presença nas escolhas do selecionador Brian Riemer, enquanto Harder foi chamado pela primeira vez para a principal seleção dinamarquesa.



O avançado de 19 anos do Sporting é uma das cinco estreias absolutas nos convocados da Dinamarca, juntamente com Victor Froholdt, Filip Jörgensen, Lucas Høgsberg e Mika Biereth



De fora, como esperado, ficou Bah, defesa do Benfica, que está fora dos relvados até final da temporada devido a lesão.



Ao todo, Riemer chamou 23 jogadores, numa lista em que se destaca a presença do guarda-redes veterano Kasper Schmeichel, de Christian Eriksen e Pierre-Emile Hojbjerg.



Os duelos entre Portugal e Dinamarca estão agendados para 20 de março, em Copenhaga, e em 23, em Lisboa, no estádio José Alvalade, ambos com início marcado para as 19:45 (horas de Lisboa).



A seleção das ‘quinas’ chegou aos quartos de final da Liga das Nações depois de ter vencido o Grupo A1, com quatro vitórias e dois empates, enquanto a Dinamarca foi segunda classificada no Grupo A4, com duas vitórias, dois empates e duas derrotas.



Os convocados de Portugal serão divulgados pelo selecionador Roberto Martinez na sexta-feira.



Lista dos 23 convocados da Dinamarca:



Guarda-redes: Kasper Schmeichel (Celtic, Esc), Filip Jorgensen (Chelsea, Ing) e Mads Hermansen (Leicester City, Ing).



Defesas: Jannik Vestergaard (Leichester City, Ing), Joachim Andersen (Fulham, Ing), Lucas Hogsberg (Nordsjaelland), Joakim Maehle (Wolfsburgo, Ale), Rasmus Nissen Kristensen (Eintracht Frankfurt, Ale), Mads Roerslev (Wolfsburgo, Ale) e Patrick Dorgu (Manchester United, Ing).



Médios: Christian Norgaard (Brentford, Ing), Victor Froholdt (Copenhaga), Pierre-Emile Hojbjerg (Marselha Fra), Morten Hjulmand (Sporting, Por), Christian Eriksen (Manchester United, Ing) e Mikkel Damsgaard (Brentford, Ing).



Avançados: Jesper Lindstrom (Everton, Ing), Andreas Skov Olsen (Wolfsburgo, Ale), Gustav Isaksen (Lazio, Ita), Jonas Wind (Wolfsburgo, Ale), Mika Biereth (Mónaco, Fra), Rasmus Hojlund (Manchester United, Ing) e Conrad Harder (Sporting, Por).