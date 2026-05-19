Hjulmand falha treino





(Com Lusa)

Ainda a cinco dias do jogo decisivo da prova 'rainha’, Hjulmand ficou na Academia Cristiano Ronaldo, em Alcochete, tal como os defesas Fresneda e Nuno Santos e o ponta de lança Ioannidis, todos a realizarem trabalho específico.O treinador dos ‘leões’, Rui Borges, contou na sessão matinal com 23 futebolistas no relvado do Jamor, com o defesa Debast e o médio João Simões também de fora por lesão, estes com ausência confirmada do derradeiro encontro da temporada.Nos 15 minutos de treino abertos à comunicação social, os quatro guarda-redes realizaram trabalho específico junto de uma das balizas, enquanto os restantes 19 elementos se dividiram em dois grupos, fazendo os habituais exercícios com bola.Sporting e Torreense defrontam-se no domingo, a partir das 17:15, na final da Taça de Portugal de futebol, no Estádio Nacional, em Oeiras.