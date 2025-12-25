I Liga. FC Porto e Sporting fecham 2025 com jogos acessíveis, Benfica com teste difícil

Programa da 16ª jornada



Famalicão - Estrela da Amadora, 18h00;

Estoril Praia -- Alverca, 20h30.

Casa Pia - Vitória de Guimarães, 15h30;

Arouca - Gil Vicente, 15h30;

Sporting de Braga - Benfica, 18h00;

Sporting - Rio Ave, 20h30;

Segunda - feira, 29 de dezembro;

FC Porto - AVS, 20h15.

Nacional - Santa Clara, 15h30;

Moreirense - Tondela, 18h00.

O desafio da 16ª jornada do campeonato avizinha-se como um dos mais fáceis para líder isolado, já que do outro lado vai estar o lanterna-vermelha, que contabiliza apenas quatro pontos, contra os 43 dos portistas, que somam mais cinco do que o segundo posicionado Sporting (38) e mais oito do que terceiro Benfica (35).Na segunda-feira, no relvado do Estádio do Dragão, osvão estar privados do espanhol Borja Sainz, figura em destaque contra o Alverca (3-0), face aos dois golos que apontou, mas já vão poder contar com o central polaco Jan Bednarek, que cumpriu castigo na última ronda e deve voltar ao onze contra o AVS, que afastou o Vitória de Guimarães da Taça de Portugal e empatou com Nacional (2-2) na jornada anterior.Um dia antes, a partir das 20h30, entra campo o bicampeão nacional Sporting, com ausências de peso, nomeadamente o central Diomande e o ala Geny Catamo, ambos ao serviço das seleções na CAN2025, bem como médio Pedro Gonçalves, lesionado.Osvão ter pela frente o Rio Ave, que ocupa um confortável 10.º na tabela, com 17 pontos, e que não vai contar com o contributo do melhor jogador da equipa, o avançado brasileiro Clayton, que soma 10 golos no campeonato, a cumprir castigo.Se os encontros denão devem passar por problemas de maior nos seus desafios caseiros, a viagem do Benfica a Braga merece cuidados redobrados, embora os bracarenses, quintos classificados, recebam osdepois de uma derrota surpreendente frente ao Estoril-Praia (1-0), na última ronda, mas motivados pelo triunfo para a prova, ante o Caldas (3-0), da Liga 3.A equipa de José Mourinho sabe, de antemão, que não pode perder mais terreno para os rivais, isto para poder continuar a sonhar com o título nacional, e no domingo, pelas 18h00, terá de apresentar a sua melhor versão.Asquerem dar continuidade ao bom momento na temporada - somam sete triunfos e dois empates nos últimos nove jogos para todas as competições -, e no Minho a equipa lisboeta poderá ser reforçada pelo médio luxemburguês Leandro Barreiro, ausente dos últimos dois jogos, e o guarda-redes Samuel Soares, que falhou a vitória na Luz contra o Famalicão (1-0), ambos por lesão.No mesmo dia, o Casa Pia será anfitrião do Vitória de Guimarães, enquanto o quarto posicionado Gil Vicente, sem vencer há cinco jogos seguidos, vai tentar regressar aos triunfos na visita a Arouca.A ronda 16 arranca no sábado, com os confrontos entre Famalicão e Estrela da Amadora, no Minho, e Estoril Praia e Alverca, na capital portuguesa, mas só termina em 11 de janeiro, com os jogos Nacional-Santa Clara e Moreirense-Tondela.