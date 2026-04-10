I Liga. Rui Borges prioriza campeonato e espera deslocação difícil à Amadora

"Nós queremos muito ser campeões e esse é o nosso principal objetivo. Sabemos da grandeza das equipas que estão na Liga dos Campeões e a dificuldade é ainda maior. Não estamos a abdicar da Liga dos Campeões, mas o principal objetivo é o campeonato. A exigência mental do jogador pode baixar um bocadinho e nós não queremos que isso aconteça. A competição para a qual trabalhamos mais e em que temos mais jogos é o campeonato, portanto é isso que queremos ganhar”, vincou.



Os bicampeões nacionais visitam os 'estrelistas' a meio da eliminatória com o Arsenal, dos quartos de final da Liga dos Campeões, jogando em Londres na quarta-feira, depois do desaire por 1-0 esta semana, no Estádio José Alvalade, na primeira mão.



Em conferência de imprensa de antevisão à partida na Reboleira, Rui Borges disse que, apesar dos deslizes de FC Porto e Benfica na derradeira ronda, a dificuldade é idêntica para todas as equipas e o Sporting necessita de exigência mental e física.



“Estamos bem e confiantes, com a qualidade de jogo muito acima da média, mas sabemos que as dificuldades não são só para o Benfica e o FC Porto, são para nós também. Temos uma deslocação difícil. O Estrela da Amadora tem jogos bastante complicados até ao final da época e precisa muito de pontos. Eles vão entregar-se ao máximo para conquistar esses pontos, seja com quem for. Se nós não tivermos exigência mental e física, vamos ter problemas”, alertou o treinador dos lisboetas.



O Estrela da Amadora é, de acordo com Rui Borges, “a segunda ou terceira equipa que mete mais passes longos” no campeonato, com o intuito de explorar a rapidez e técnica dos seus atacantes, um ponto no qual o Sporting precisa de estar atento.



“São muito fortes em ataque rápido, com jogadores tecnicamente evoluídos nesse último terço. Com a chegada do ‘mister’ João Nuno, tentam ser uma equipa com a posse, com boas dinâmicas, uma ideia muito boa no processo ofensivo, quer ter a bola e jogar. Atleticamente, são muito fortes, com jogadores muito altos e a média de altura também é muito grande. Temos de estar cientes da dificuldade do jogo e temos de estar comprometidos. Queremos ganhar para continuar na luta”, frisou.



Rui Borges revelou que Geovany Quenda estará convocado e João Simões se encontra em dúvida, acreditando ainda nas recuperações de Luís Guilherme e Ioannidis antes do final da temporada.



“Mais do que olhar para os amarelos, tem muito a ver com a parte física e com o acumular de muitos jogos. Estamos numa fase em que precisamos de estar muito ligados e com a energia no máximo. Por vezes, mais vale dar o máximo em apenas 30 minutos, do que não dar em 60 ou 70. Vamos olhar de certeza para isso, porque são jogos de grande exigência, que vão pedir muito ao jogador. Têm de estar todos preparados para jogar, mas é um facto que teremos de olhar para isso”, observou.



O Sporting, segundo colocado, com 68 pontos, visita o Estrela da Amadora, 13.º, com 28, no sábado, às 20:30, no Estádio José Gomes, na Amadora, num encontro com arbitragem de David Rafael Silva, da associação do Porto, sendo que, em caso de triunfo, os leões ficarão a dois pontos do líder FC Porto, que só joga no domingo.