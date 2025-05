I Liga. Sábado é o dia de todas as decisões

As atenções estão focadas em Alvalade e em Braga mas Faro, Arouca, Amoreira, Vila das Aves e Porto também terão algo para contar. Perto das 20h00 já se saberá como vai terminar a classificação do campeonato.

O campeão, a Liga dos Campeões e a Liga Europa Depois do dérbi de há uma semana, Sporting e Benfica deixaram a decisão do título para este sábado. As duas equipas partem em igualdade pontual para as partidas decisivas. Os Leões recebem o Vitória de Guimarães, enquanto o Benfica vai a Braga, campo tradicionalmente difícil



A equipa de Rui Borges parte em vantagem já que depende apenas de si própria devido ao confronto direto. Para ser campeão, as duas equipas precisam de:



- Sporting: fazer o mesmo ou melhor resultado que o Benfica;

- Benfica: fazer um resultado melhor que o Sporting;



De destacar que o Sporting não perdeu os últimos 13 jogos que disputou no Estádio de Alvalade frente ao Vitória de Guimarães, tendo vencido por onze vezes e empatado outras duas. Já o Benfica tem um registo mais equilibrado em Braga. Nas últimas dez partidas, as águias venceram sete partidas e perderam três.



Para além de se saber quem é o novo campeão, vai ficar decidido quem qualifica-se diretamente para a Liga dos Campeões. Quem ficar no segundo lugar terá de jogar um playoff de acesso à prova milionária.



O terceiro lugar, último do pódio, dará acesso à Liga Europa. O FC Porto tem uma vantagem de três pontos sobre o Sporting de Braga e fica a ganhar na diferença de golos. Para a qualificação direta para a Liga Europa:



- FC Porto: precisa apenas de um empate;

- SC Braga: tem de golear o Benfica e esperar que o FC Porto perca frente ao Nacional;

A vaga para a Liga Conferência

A última vaga europeia também está ainda por decidir. Vitória de Guimarães e Santa Clara estão em igualdade pontual. Os vimaranenses contam com a vantagem no confronto direto já que venceram na cidade de Guimarães os açorianos por 2-0, enquanto o Santa Clara venceu em São Miguel por 1-0, na primeira volta.



A tarefa para os dois clubes não se afigura fácil. O Vitória vai a Alvalade defrontar um Sporting que quer conquistar o bicampeonato e o registo dos últimos quase 15 anos não é favorável à equipa de Luís Freire. O último triunfo dos vimaranenses em Alvalade aconteceu em Novembro de 2010.



Na altura, o Vitória venceu por 3-2, com uma reviravolta com golos de Tiago Targino e Bruno Teles.



Já o Santa Clara vai a Faro numa partida em que também se decide o futuro do Farense. Os açorianos têm de vencer uma equipa que vem motivada do triunfo da última jornada em Guimarães e terá tarefa difícil para conseguir uma vaga para a Europa.



Para chegar à Liga Conferência Vitória de Guimarães e Santa Clara precisam de:



- Vitória de Guimarães: fazer o mesmo resultado que o Santa Clara ou melhor;

- Santa Clara: fica no quinto lugar se conseguir um resultado melhor que o Vitória de Guimarães;

Emoções da manutenção jogadas em quatro locais diferentes Estrela da Amadora, AFS, Farense e Boavista ainda estão na luta pela manutenção. O Boavista encontra-se numa situação mais complicada já que o melhor que vai conseguir é apurar-se para o playoff de manutenção que irá ser disputado com o terceiro classificado da II Liga.



Os axadrezados vão jogar em Arouca, equipa que já tem a manutenção garantida e está numa posição tranquila na classificação. Para chegar ao playoff, o Boavista necessita de:



- Vencer o Arouca e esperar por derrotas de Farense e AFS;



Caso aconteçam as derrotas destas duas equipas e a vitória do Boavista, a equipa da cidade invicta vai ficar em igualdade pontual mas ficará à frente devido à vantagem no confronto direto.



O Estrela da Amadora também deixou para a última jornada a decisão da manutenção. Apesar de estar num lugar que garante a presença na I Liga na próxima temporada, a equipa da Amadora ainda pode ser ultrapassada e descer de divisão.



Sé é certo que o Estrela já não pode fica no último lugar do campeonato, a equipa vai deslocar-se à Amoreira, em Cascais, para defrontar o Estoril Praia, outra equipa tranquila, que está no nono lugar. Para conseguir a manutenção, o Estrela precisa de:



- Fazer o mesmo resultado de Farense e AFS ou melhor;



O AFS mudou de treinador a duas jornadas do fim. José Mota regressou à Vila das Aves para tentar um milagre para a equipa que este ano chegou à I Liga. O primeiro teste de fogo foi ultrapassado com uma vitória na Amadora. Na última jornada, o AFS vai receber o Moreirense. Para alcançar a manutenção, a equipa das Aves vai ter de:



- Vencer o Moreirense e esperar que o Estrela da Amadora não ganhe;

- Ganhar e qualifica-se para o playoff (caso o Estrela vença);

- Ganhar ou empatar e esperar que Farense não vença para qualificar-se para o playoff;

- Pode perder desde que o Farense também perca e o Boavista não ganhe;



Por último, o Farense também joga todas as fichas neste campeonato. A equipa do Algarve vem de um triunfo moralizador sobre o Vitória de Guimarães e recebe em casa o Santa Clara, sendo protagonista na luta pela vaga para a Liga Conferência. Para festejar, o Farense precisa de:



- Vencer e esperar que AFS e Estrela não vençam (manutenção direta);

- vencer e esperar que AFS não vença para garantir o playoff (e o Estrela da Amadora vencer);

- Empatar e necessitar da derrota do AFS para chegar ao playoff;



As sete partidas que vão levar a todas as decisões vão começar às 18h00 e todas serão jogadas em simultâneo. Perto das 20h00, o campeonato português terá a sua conclusão com tudo o que precisava de ser decidido a ser finalmente decidido.