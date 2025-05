I Liga. Sporting regressa aos treinos antes do embate com o Vitória de Guimarães

Após o empate no dérbi, frente ao Benfica, o Sporting regressou aos treinos e prepara a partida de sábado frente ao Vitória de Guimarães. Rui Borges não vai poder contar com Morten Hjulmand que viu um cartão amarelo e está suspenso da última jornada do campeonato.





O técnico leonino chamou para treinar com a equipa principal os jovens João Muniz e Eduardo Felicíssimo, com o Sporting a voltar a treinar esta quinta-feira de manhã, em Alcochete.







Os Leões encontram-se no primeiro lugar do campeonato em igualdade pontual com o Benfica mas com vantagem no confronto direto com o rival. O Sporting vai receber o Vitória de Guimarães que ainda luta pela vaga na Liga Conferência, no próximo sábado às 18h00. Um jogo em que o clube de Alvalade só necessita de fazer o mesmo resultado que o Benfica.





Se tal acontecer, o Sporting vai festejar o primeiro bicampeonato em 70 anos.