Ivan Chishkala, antigo jogador do Benfica, reforça equipa de futsal do Sporting
O internacional russo Ivan Chishkala, que jogou durante cinco épocas no rival Benfica e sagrou-se campeão português na última, é o mais recente reforço da equipa de futsal do Sporting, proveniente do Torpedo, anunciou hoje o clube lisboeta.
Chishkala, de 30 anos, que alinhou nos `encarnados` entre 2020 e 2025, regressa ao futsal português depois de ter passado apenas metade da temporada na Rússia, ao serviço do Torpedo, durante a qual marcou 17 golos, em 23 jogos.
"Esta é uma nova etapa e um novo nível para mim. Quero trabalhar com o melhor treinador do mundo e com os melhores profissionais. Esta oportunidade é muito interessante e por isso vim: porque quero ganhar tudo", disse o jogador, em declarações divulgadas no site oficial do Sporting.
O título nacional conquistado na época passada foi o único que o ala russo conquistou nas cinco épocas em que alinhou no Benfica, pelo qual venceu também uma Taça de Portugal, uma Taça da Liga e uma Supertaça portuguesa, todas em 2023.
"Quero ganhar com o Sporting e a UEFA Futsal Champions League é muito importante para mim. Quero ganhar tudo com esta equipa e nesta instituição", reforçou Chishkala, que encontra a equipa treinada por Nuno Dias no segundo lugar do campeonato, a seis pontos do Benfica, após a realização de 15 jornadas.