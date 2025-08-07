João Pereira quer um Casa Pia "protagonista" frente ao Sporting

“O Sporting é campeão nacional, reflexo de todo o trabalho que foi feito na época passada, mas isso já está no museu, é história. Fizemos uma pré-época estável e nada melhor do que nos cruzarmos com o Sporting para começar, porque isso nos dá a hipótese de nos transcendermos. Nada melhor do que termos já este estímulo”, disse o técnico dos ‘gansos’ em conferência de imprensa de antevisão ao encontro.



João Pereira atribui favoritismo ao Sporting, mas frisa que o Casa Pia quer surpreender já na primeira jornada.



“No futebol não se vive de história e conquistas passadas. Amanhã (sexta-feira) será um jogo de igual para igual. O Sporting é favorito, mas isso não invalida que queiramos ser protagonistas do jogo. Estamos preparados e confiantes para o embate”, disse João Pereira, que não vê qualquer drama na saída de Gyökeres de Alvalade e acredita que Rui Borges “vai arranjar soluções” para a ausência do sueco.



Quanto à dúvida que subsiste sobre que esquema tático vai o Sporting apresentar, o treinador dos casapianos diz não estar focado no que os ‘leões’ vão fazer, mas antes na resposta que o Casa Pia tem de dar.



“Olhamos mais para nós e temos de saber defender linhas de três e de quatro. Saberemos o que temos de fazer, apresente o Sporting o que apresentar. Estamos preparados para todos os cenários”, sublinhou o treinador, que vai iniciar a segunda época na liderança dos lisboetas.



Sobre a época que agora começa, João Pereira adianta que a manutenção é o primeiro objetivo, mas que há ambição para mais depois disso.



“Entramos com a mesma mentalidade da época passada. É uma equipa jovem, queremos potenciar jogadores e vincar a imagem do Casa Pia. No plano desportivo, temos os pés bem assentes na terra: o objetivo principal é a manutenção e, em segundo plano, fazer melhor do que na época passada, que já foi a melhor época de sempre”, concluiu.



O Casa Pia recebe o Sporting pelas 20:15 de sexta-feira, no Estádio Municipal de Rio Maior, no primeiro jogo da I Liga de futebol 2025/26, que terá arbitragem de Gustavo Correia, da associação do Porto.

