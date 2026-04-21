João Simões vai ser operado e falha o resto da época do Sporting

“Infelizmente, não vou conseguir ajudar a equipa dentro de campo no resto da temporada. Vou ser submetido a uma pequena cirurgia ao quinto metatarso porque a fratura não consolidou totalmente. É uma decisão tomada em conjunto com a equipa médica do Sporting para garantir que recupero a 100% e possa começar a próxima época na melhor forma”, lê-se na página oficial de João Simões no Instagram.



O internacional sub-21 por Portugal termina assim a temporada, a segunda na principal equipa do Sporting, com 32 jogos, um golo e uma assistência.



A última partida de Simões em 2025/26 foi na última quarta-feira em Londres, no empate a zero dos ‘leões’ com o Arsenal, que valeu a eliminação nos quartos de final da Liga dos Campeões.



Nesse encontro, o médio esquerdino, que foi suplente utilizado, ficou muito perto do golo nos descontos, o que levaria a decisão para o prolongamento, naquela que foi a melhor campanha de sempre do Sporting na ‘era Champions’.



Simões falha assim o duelo de quarta-feira com o FC Porto, da segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal (e a presença no Jamor caso os ‘leões’ a consigam), bem como os restantes cinco jogos para a I Liga.



