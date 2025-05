Kylian Mbappé marca e deixa Gyökeres sem Bota de Ouro

O avançado ‘leonino’ acabou a I Liga portuguesa com 39 golos, o melhor registo na prova desde os 42 do brasileiro Mário Jardel, também pelo Sporting, em 2001/02, mas, para efeitos de Bota de Ouro, os seus tentos valem 1,5 pontos, enquanto os dos principais campeonatos europeus multiplicam por dois.



Desta forma, Mbappé passou a somar 60 pontos, contra os 58,5 de Gyökeres, que já não pode aumentar o seu pecúlio, uma vez que o campeonato português encerrou no passado fim de semana.



O francês, que marcou aos bascos aos 38 minutos, na recarga a um penálti por ele falhado, e ainda pode aumentar hoje o seu registo, é agora o principal favorito à conquista do prémio, pois conta mais dois tentos do que o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.



Salah, hoje eleito o melhor jogador da Premier League 2024/25, tem no domingo a última oportunidade de somar golos, na receção ao Cristal Palace.



Ainda com hipóteses, meramente matemáticas, estão o polaco Robert Lewandowski, do FC Barcelona, que se desloca no domingo a Bilbau, e Mateo Retegui, da Atalanta, anfitriã domingo do Parma, jogadores que contam ambos 25 golos.



Pelo meio, está o inglês Harry Kane, que conquistou o seu primeiro título coletivo como profissional, ao vencer a Bundesliga, ao serviço do Bayern Munique, com 26 golos, sem que a prova já finalizou e o avançado já não pode repetir 2023/24.



A Bota de Ouro ‘foge’ ao campeonato português desde a vitória de Jardel, em 2001/02, pelo Sporting, depois de já ter arrebatado o troféu pela primeira vez em 1998/99, quando atuava no FC Porto.



Antes, já haviam ‘consagrado’ a I Liga lusa o ‘rei’ Eusébio, vencedor da primeira edição, em 1967/68, e da sexta, em 1972/73, pelo Benfica, o argentino Héctor Yazalde, em 1973/74, pelo Sporting, e Fernando Gomes, em 1982/83 e 1984/85, pelo FC Porto.



O troféu também foi conquistado em quatro ocasiões por Cristiano Ronaldo, vencedor em 2007/08, pelo Manchester United, e 2010/11, 2013/14 e 2014/15, que só perde, inevitavelmente, para o argentino Lionel Messi, que conta seis ‘exemplares’.