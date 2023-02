LE. Sporting procura “oitavos” na Dinamarca

Na primeira mão, em Alvalade, o capitão Coates voltou a ser o "salvador" do Sporting, ao garantir o empate a um golo, aos 90+4 minutos, depois de Ashour (77) ter dado vantagem aos dinamarqueses, que faziam o primeiro o jogo oficial desde meados de novembro.Ao contrário do que acontecia há alguns anos, o golo marcado em Alvalade não dá vantagem aos dinamarqueses, pelo que o encontro de Herning vai ser totalmente decisivo.Os comandados Rúben Amorim chegam à Dinamarca depois de regressarem aos triunfos, ao vencer em casa do Desportivo de Chaves (3-2), tal como o Midtjylland, que goleou o Vyborg (4-0), somando uma vitória cinco jogos depois da última.Para o encontro da Dinamarca, o treinador dos "leões" tem a equipa praticamente na máxima força, depois de ter recuperado o japonês Morita, que regressou em Chaves.Os sportinguistas estão pressionados para este encontro, uma vez que este é praticamente o único objetivo da equipa até final da temporada, depois de ter "caído" na Taça de Portugal, perdido a final da Taça da Liga e estar muito longe dos primeiros lugares da I Liga.O Midtjylland também se apresenta a um nível muito inferior ao da época passada, em que lutou pelo título até à última jornada, ocupando a quarta posição na Liga dinamarquesa, já a 10 pontos do líder Nordsjaelland.Finalista da Taça UEFA - antiga denominação da Liga Europa - em 2004/05, o Sporting "caiu" nos 16 avos de final nas duas últimas vezes que esteve na fase a eliminar da segunda prova europeia de clubes, em 2018/19 e 2019/20.O Midtjylland tenta chegar pela primeira vez aos oitavos de final da Liga Europa, depois de, no início da época, ter perdido com o Benfica na terceira pré-eliminatória da "Champions".Na única visita ao terreno do Midtjylland, o Sporting conseguiu uma vitória confortável, por 3-0, antes de vencer em casa por 3-2, na primeira ronda da Taça UEFA de 2001/02.





O encontro em Herning está agendado para as 18h45 locais (17h45 em Lisboa) e será arbitrado pelo eslovaco Ivan Kruzliak.