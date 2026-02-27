Líder FC Porto e `vice` Sporting abrem jornada com jogos em casa

Os dois candidatos ao título têm uma ronda com adversários em situação mais ou menos tranquila na classificação, com o Estoril Praia em sétimo, com 33 pontos, e o Arouca em 10.º, com 26, oito pontos acima do play-off de manutenção.



O jogo no Estádio do Dragão tem início às 18h45, um pouco antes de o Sporting entrar em campo, a partir das 20h45, no Estádio José Alvalade, com os dois ‘grandes’ a jogarem dois dias antes do Benfica, terceiro classificado, que joga na segunda-feira.



As ‘águias’, eliminadas na quarta-feira pelo Real Madrid no play-off de acesso aos ‘oitavos’ da Liga dos Campeões, estão a sete pontos do FC Porto e a três do Sporting e, nesta jornada, têm um jogo muito difícil em Barcelos.



Na segunda-feira (20:15), a equipa de José Mourinho visita o Gil Vicente, quinto classificado e a grande sensação desta edição da I Liga, que, em casa, perdeu com o FC Porto (2-0), mas impôs um empate ao bicampeão em título, Sporting (1-1).



A 24.ª jornada antecede uma ronda de clássico na I Liga, entre Benfica e FC Porto, no Estádio da Luz.



Programa da 24.ª jornada:



- Sexta-feira, 27 fev:



FC Porto – Arouca, 18:45.



Sporting - Estoril Praia, 20:45.



- Sábado, 28 fev:



AVS - Estrela da Amadora, 15:30.



Nacional - Sporting de Braga, 18:00.



Vitória de Guimarães – Alverca, 20:30.



- Domingo, 01 mar:



Tondela - Santa Clara, 15:30.



Casa Pia – Moreirense, 18:00.



Rio Ave – Famalicão, 20:30.



- Segunda-feira, 02 mar:



Gil Vicente – Benfica, 20:15.

