Luís Godinho apita clássico entre FC Porto e Sporting CP

Vídeo-Árbitro (VAR): Tiago Martins.





Cabe aqui recordar que Luís Godinho a apitar e Tiago Martins no VAR estiveram na polémica final da Taça de Portugal conquistada pelo Sporting com vitória sobre o Benfica.

O jogo está agendado para a próxima segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, no Estádio do Dragão. A equipa completa para este encontro foi anunciada pelo Conselho de Arbitragem da FPF.Árbitro Principal: Luís Godinho (AF Évora).Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Ribeiro.Este clássico é decisivo para as contas do título da época 2025/2026. Atualmente, as equipas encontram-se em momentos cruciais da temporada e separadas popr quatro pontos, com o Benfica a nove do FC Porto e a cinco do Sporting.