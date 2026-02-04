Sporting
FC Porto
Luís Godinho apita clássico entre FC Porto e Sporting CP
Luís Godinho foi o árbitro nomeado para apitar o clássico entre o FC Porto e Sporting CP, referente à 21.ª jornada da I Liga de futebol. Tiago Martins vai estar no VAR.
O jogo está agendado para a próxima segunda-feira, 9 de fevereiro de 2026, no Estádio do Dragão. A equipa completa para este encontro foi anunciada pelo Conselho de Arbitragem da FPF.
Árbitro Principal: Luís Godinho (AF Évora).
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Ribeiro.
Este clássico é decisivo para as contas do título da época 2025/2026. Atualmente, as equipas encontram-se em momentos cruciais da temporada e separadas popr quatro pontos, com o Benfica a nove do FC Porto e a cinco do Sporting.
Árbitro Principal: Luís Godinho (AF Évora).
Assistentes: Rui Teixeira e Pedro Ribeiro.
Vídeo-Árbitro (VAR): Tiago Martins.
Cabe aqui recordar que Luís Godinho a apitar e Tiago Martins no VAR estiveram na polémica final da Taça de Portugal conquistada pelo Sporting com vitória sobre o Benfica.
Este clássico é decisivo para as contas do título da época 2025/2026. Atualmente, as equipas encontram-se em momentos cruciais da temporada e separadas popr quatro pontos, com o Benfica a nove do FC Porto e a cinco do Sporting.