Marcus Edwards recuperou de uma gastroenterite e já treinou no Sporting

Os ‘leões’ regressaram ao trabalho após o empate de domingo em casa com o Arouca, que deixou a equipa mais longe do objetivo de se qualificar para a Liga dos Campeões, agora a sete pontos do Sporting de Braga, terceiro, e a nove do FC Porto, segundo.



O treinador Rúben Amorim deixou em trabalho de recuperação os jogadores mais utilizados no embate de domingo, enquanto os restantes treinaram normalmente hoje de manhã no relvado da Academia de Alcochete.



O Sporting prepara a receção de quinta-feira à Juventus, em jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga Europa, com início às 20:00, em que a equipa 'leonina' procurar dar a volta a uma desvantagem de 1-0.