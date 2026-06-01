Médio Issa Doumbia contratado pelo Sporting ao Veneza

Em comunicado divulgado no seu site oficial, o Sporting informou que o jogador ficará com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de (ME), mas não divulgou os valores envolvidos no negócio com o emblema transalpino, que, segundo a comunicação social portuguesa, rondam os 20 ME fixos, mais seis ME em variáveis.

"É uma sensação única e estou muito feliz. O Sporting CP é o melhor caminho para a minha carreira. É o melhor clube para me ajudar a evoluir", disse o médio, em declarações reproduzidas na página dos `verdes e brancos`.

Doumbia, de 22 anos, fez toda a carreira em Itália e alinhou pelo Veneza nas últimas duas épocas, ao contabilizar 10 golos e cinco assistências em 63 jogos, tendo contribuído em 2025/26 para a subida do clube da região do Véneto à Serie A, um ano depois da despromoção ao segundo escalão.

Nascido em Itália, mas com ascendência costa-marfinense, o médio completou a formação e estreou-se a nível sénior pelo AlbinoLeffe, sendo que representou a seleção transalpina no Europeu de sub-21, em 2025.

"Descreveria o meu estilo de jogo como físico, técnico, intenso, rápido e ágil", assinalou, considerando ter "características semelhantes" às do internacional francês Paul Pogba, atualmente no Mónaco.

Por outro lado, manifestou-se entusiasmado com a possibilidade de jogar na Liga dos Campeões, prova na qual o Sporting tem garantida uma vaga na fase de liga.

"É um sonho jogar a UEFA Champions League e espero conseguir concretizá-lo o mais rapidamente possível", salientou.

Doumbia é o terceiro reforço oficializado para 2026/27 pelo Sporting, cujo meio-campo já tinha recebido o uruguaio Rodrigo Zalazar, proveniente do Sporting de Braga por 30 ME fixos, na contratação mais cara da história `leonina`, e o brasileiro Pedro Lima, adquirido ao AVS, que desceu à II Liga.