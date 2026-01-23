Nuno Santos deve voltar aos treinos no Sporting na próxima semana
O ala do Sporting Nuno Santos deve voltar a treinar sem limitações com o plantel dos bicampeões nacionais de futebol "na próxima semana", após 15 meses ausente, revelou hoje o treinador dos leões, Rui Borges.
"O Nuno [Santos] acredito que poderá, na próxima semana, felizmente, começar a treinar com o grupo integralmente. Fico muito feliz se isso acontecer, tenho quase a certeza que vai acontecer", adiantou o técnico dos `verde e brancos`, em conferência de imprensa, em Alcochete.
Nuno Santos lesionou-se com gravidade em 26 de outubro de 2024, numa visita ao Famalicão, a contar para a I Liga de 2024/25, que os `leões` venceram, por 3-0, na caminhada para o título de bicampeões nacionais.
O polivalente, de 30 anos, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito, a terceira lesão grave nos joelhos ao longo da sua carreira, após já ter enfrentado, também, longas paragens em 2015/16, no Benfica B, e em 2018/19, ao serviço do Rio Ave.
Rui Borges abordou o estado clínico de Nuno Santos durante a conferência de imprensa de antevisão da visita ao Arouca, a contar para a 19.ª jornada da I Liga, partida na qual ainda não vai contar com o avançado Ioannidis.
"O Ioannidis é muito o momento, não tem uma data específica [para voltar]. Acredito que até ao [jogo contra o] Nacional [da 20.ª jornada] possa estar disponível", antecipou o técnico.
Quanto ao defesa-central Diomande e ao criativo Pedro Gonçalves, o treinador confirmou que estão recuperados, mas não confirmou a sua utilização em Arouca.
"O Pote [Pedro Gonçalves] e o Diomande fizeram hoje o treino com a equipa, vai ser uma decisão que temos de tomar", revelou.
De volta à convocatória estará o médio Hjulmand, que falhou as vitórias frente ao Casa Pia (3-0) e ao Paris Saint-Germain (2-1), a contar para a Liga dos Campeões, por estar a cumprir castigos decorrentes da acumulação de cartões amarelos.
De fora das opções de Rui Borges, além de Nuno Santos, continuam Eduardo Quaresma, Ioannidis, Quenda e Salvador Blopa.
O Sporting visita o Arouca no sábado, em partida da 19.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, e arbitragem de Hélder Carvalho (AF Santarém).
A equipa orientada por Rui Borges procura a segunda vitória consecutiva na I Liga, após o triunfo sobre o Casa Pia (3-0) que se seguiu a um empate na visita ao Gil Vicente (1-1), na ronda anterior, que a deixou a sete pontos do líder do campeonato, o FC Porto.
Já o Arouca, orientado por Vasco Seabra, segue em 13.º lugar na I Liga, com 17 pontos, mas venceu apenas um dos últimos quatro encontros, precisamente na última jornada, na visita ao AVS (1-0).