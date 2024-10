Nuno Santos pode ter terminado a época

O ala do Sporting Nuno Santos sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito no jogo com o Famalicão, da nona jornada da I Liga, no sábado, informaram hoje os campeões nacionais, e deve perder o resto da época.

“Nuno Santos, ausente da sessão, sofreu uma rotura do tendão rotuliano do joelho direito”, limitaram-se a revelar os ‘leões’, sem adiantarem o tempo de paragem do futebolista de 29 anos, que não deverá ser inferior a seis meses.



Nuno Santos lesionou-se em cima do intervalo do jogo com o Famalicão, que o líder e campeão nacional venceu por 3-0, na sequência de um choque com Zaydou.



“A lesão do Nuno Santos é grave. É a má notícia do jogo. Foi feio. É alguém que já passou por duas roturas de ligamentos. Nós estaremos cá para ajudar. E voltará porque precisamos muito dele”, tinha admitido ainda no sábado o treinador ‘leonino’, Rúben Amorim.



O ala esquerdo já tinha falhado o arranque da época por lesão, mas desde o seu regresso na terceira jornada esteve em todos os jogos dos ‘leões’ na I Liga, sendo titular em quatro e somando 353 minutos.



O Sporting lidera o campeonato com 27 pontos, mais seis do que o FC Porto, que na segunda-feira visita o AVS.