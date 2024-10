Sporting mantém folha limpa à saída de Famalicão

O Sporting visitou e derrotou o Famalicão por 3-0, na nona jornada da I Liga, e continua um percurso 100% vitorioso que o mantém firme na liderança isolada da prova.

Num arranque de partida completamente dominado pela formação de Rúben Amorim, os famalicenses sentiram grandes dificuldades em encontrar o norte e controlar os ataques rápidos dos sportinguistas.



Logo aos sete minutos, Daniel Bragança ficou muito perto de abrir o marcador, mas De Haas travou o remate do médio ‘leonino’.



Pedro Gonçalves, pouco depois dos 10 minutos, chegou mesmo a marcar, mas foi apanhado em fora de jogo, depois da assistência de Gyökeres.



Entretanto, os comandados de Armando Evangelista, após os minutos iniciais mais ‘apagados’, conseguiram estabilizar e recuperar terreno.



O Famalicão acabou por também conseguir colocar a bola dentro da baliza ‘verde e branca’, para grande entusiasmo do Municipal de Famalicão, completamente cheio, mas, também aqui, o lance acabou anulado por fora de jogo assinalado a Aranda, após cruzamento de Gil Dias.



Logo de seguida, Zaydou Youssouf ganhou uma bola na zona frontal, mas falhou o remate enquadrado. Na resposta, Daniel Bragança obrigou Zlobin a uma grande defesa.



O Sporting manteve a pressão e a mira à baliza. Aos 33 minutos, Trincão rematou à entrada da área, com muito perigo, e a bola passou a centímetros do poste.



Ao intervalo, Gustavo Sá foi substituído depois de se ressentir da lesão de que esteve a recuperar nos últimos dias – o médio famalicense esteve em dúvida para este jogo até ao último minuto, mas Armando Evangelista decidiu arriscar.



O Sporting voltou a entrar muito forte no arranque da segunda parte, mas deparou-se com um Zlobin inspirado. O guarda-redes do Famalicão foi o protagonista de duas grandes defesas consecutivas que tinham ‘selo’ de golo. Primeiro, foi Trincão e, depois, Bragança a tentar marcar.



Mas as ameaças já há muito que faziam adivinhar o desfecho. Ao minuto 58, Quenda serviu Morita que, na área, cruzou atrasado para Gyökeres. Depois disso, o avançado do Sporting só fez aquilo que tem vindo a fazer, festejando o seu 12.º golo no campeonato. Desta vez, Zlobin não teve hipóteses de contrariar o sueco.



O segundo golo não tardou, desta feita com a estreia de Quenda a marcar na I Liga. Daniel Bragança rematou cruzado, Zlobin ainda defendeu mas, na recarga, o extremo atirou a contar.



Depois disso, o Famalicão não conseguiu reagir com grande sucesso apesar de, aos 72 minutos, Liimatta ter desperdiçado uma boa oportunidade para reduzir, ao atirar, em boa posição, a bola contra o corpo de um colega de equipa.



Ainda assim, foi o Sporting que voltou a ‘faturar’. Aos 86, Geny Catamo cruzou, na direita, para Gonçalo Inácio encostar e fixar o resultado final.



Nas contas do campeonato à nona jornada, o líder Sporting continua sem dar chances aos perseguidores diretos e totaliza o máximo de 27 pontos, enquanto o Famalicão segue no oitavo lugar da classificação, com 13.





(Com Lusa)