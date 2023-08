Pedro Gonçalves renova com o Sporting até 2027

Numa mensagem no Twitter, os 'leões' lembram os 58 golos em 130 jogos de Pedro Gonçalves, de 25 anos, pelo clube, ao qual chegou em 2020/21, vindo do Famalicão.De acordo com uma nota publicada no site do clube, Pedro Gonçalves vai ficar agora com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros, considerando ser "um sentimento de orgulho" renovar pelos 'leões', depois de ter sido um dos melhores marcadores da equipa nas últimas épocas.“Sempre tive essas características, já nos iniciados e juvenis jogava no meio-campo, mas acabava as épocas com bastantes golos. Ainda assim, o mais importante é a equipa estar bem e ganhar. Vou dar sempre tudo pela equipa, é esse o objetivo”, referiu.De acordo com 'Pote', o apoio dos adeptos foi "bastante importante" na hora de renovar pelo Sporting.Com passagem na formação por Vidago, Desportivo de Chaves, Sporting de Braga e Valência (Espanha), Pedro Gonçalves mudou-se para os ingleses do Wolverhampton em 2017/18, dos quais saiu para o Famalicão em 2019/20.Pelo Sporting, o médio conquistou uma I Liga, duas Taças da Liga e uma Supertaça, chegando à seleção portuguesa, pela qual fez dois jogos.Pedro Gonçalves foi o segundo jogador do plantel orientado por Ruben Amorim a renovar contrato hoje, depois de Nuno Santos ter ampliado o vínculo, igualmente até 2027