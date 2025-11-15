Presidente do Sporting critica Villas-Boas e pede a árbitros que "escrevam tudo"

Na 43.ª Gala dos Rugidos do Leão, realizada na Ortigosa, no concelho de Leiria, perante cerca de 1.500 sportinguistas, Frederico Varandas considerou “mau demais, baixo demais” o episódio em que o árbitro se deparou no balneário com um televisor a passar repetidamente, sem que pudesse ser desligado, lances do primeiro tempo do jogo entre portistas e bracarenses, há duas semanas.



Em causa está uma alegada forma de pressão descrita no relatório do árbitro da partida entre FC Porto e Sporting de Braga, ao 'juiz' da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com vitória dos 'dragões' (2-1), no dia 02 de novembro.



“André Villas-Boas, no lançamento da sua campanha [à presidência do FC Porto], disse que era tempo de 'construirmos um futuro ganhador com os princípios de ética e transparência'. Dizia-se que vinha aí uma lufada de ar fresco. Hoje, infelizmente, posso dizer que não, não é uma lufada de ar fresco. É bafio e hipocrisia, do pior que o futebol português infelizmente já conheceu”, acusou.



Varandas considera que a alegada pressão sobre Fábio Veríssimo “não é um episódio infeliz, no calor de um jogo”: “É uma ação premeditada, planeada e executada. Com o pormenor de uma televisão que não se podia desligar, não se podia mudar de canal, com vídeos de um torneio de infantis! É mau demais, é baixo demais!”.



Em Leiria, o líder 'leonino' considerou que “o problema deste plano” do FC Porto é que “hoje há árbitros com coragem, que não se deixam intimidar e que escrevem [relatórios]”.



“Quero apelar a todos os árbitros, que escrevam tudo: ameaças de dirigentes, ofensas de presidentes, vídeos a passar no balneário… Escrevam tudo, seja do Benfica, Porto ou do Sporting, porque se for do Sporting, eu sou o primeiro a criticar”, afirmou.



Varandas teceu ainda considerações sobre o eventual desconhecimento do presidente portista, André Villas-Boas, do sucedido.



“Se, no Sporting, a minha direção tivesse planeado e executado o que se passou no balneário do Estádio do Dragão, eu não tinha a dimensão ética para presidir a este clube. É esta a bitola que coloco a mim mesmo e aos meus órgãos sociais”, atirou.



Na festa dos ‘leões’ de Leiria, o responsável denunciou outras situações, como, por exemplo, as preocupações do FC Porto com as condições do VAR.



“As únicas duas vezes em que vi noticiar que o VAR perdeu a bateria ou desligaram o VAR, não é que foi no Estádio do Dragão? É importante ver as torres das câmaras, mas também é importante não tropeçarem sem querer no fio”, ironizou.



O líder dos ‘verdes e brancos’ não se conteve nas críticas ao rival portista e lamentou ainda o tratamento dado à comitiva sportinguista na última visita ao Estádio do Dragão, bem como a entrada tardia de adeptos sportinguistas no recinto portuense, “ao contrário dos adeptos do Porto, que entram a horas” em Alvalade: "O Sporting não abdica dos seus valores, mesmo que nos maltratem”.



Para o líder da SAD, o Sporting “nunca se desviou da integridade e da seriedade”, lembrando o afastamento de Bruno de Carvalho da presidência, em 2018.



