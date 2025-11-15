Futebol Nacional
Presidente do Sporting critica Villas-Boas e pede a árbitros que "escrevam tudo"
O presidente do Sporting criticou na sexta-feira o FC Porto e André Villas-Boas, pela alegada coação a Fábio Veríssimo, no jogo da I Liga de futebol frente ao Sporting de Braga, apelando aos árbitros que "escrevam tudo".
Na 43.ª Gala dos Rugidos do Leão, realizada na Ortigosa, no concelho de Leiria, perante cerca de 1.500 sportinguistas, Frederico Varandas considerou “mau demais, baixo demais” o episódio em que o árbitro se deparou no balneário com um televisor a passar repetidamente, sem que pudesse ser desligado, lances do primeiro tempo do jogo entre portistas e bracarenses, há duas semanas.
Em causa está uma alegada forma de pressão descrita no relatório do árbitro da partida entre FC Porto e Sporting de Braga, ao 'juiz' da Associação de Futebol de Leiria, durante o intervalo do encontro da 10.ª jornada da I Liga, que terminou com vitória dos 'dragões' (2-1), no dia 02 de novembro.
“André Villas-Boas, no lançamento da sua campanha [à presidência do FC Porto], disse que era tempo de 'construirmos um futuro ganhador com os princípios de ética e transparência'. Dizia-se que vinha aí uma lufada de ar fresco. Hoje, infelizmente, posso dizer que não, não é uma lufada de ar fresco. É bafio e hipocrisia, do pior que o futebol português infelizmente já conheceu”, acusou.
Varandas considera que a alegada pressão sobre Fábio Veríssimo “não é um episódio infeliz, no calor de um jogo”: “É uma ação premeditada, planeada e executada. Com o pormenor de uma televisão que não se podia desligar, não se podia mudar de canal, com vídeos de um torneio de infantis! É mau demais, é baixo demais!”.
Em Leiria, o líder 'leonino' considerou que “o problema deste plano” do FC Porto é que “hoje há árbitros com coragem, que não se deixam intimidar e que escrevem [relatórios]”.
“Quero apelar a todos os árbitros, que escrevam tudo: ameaças de dirigentes, ofensas de presidentes, vídeos a passar no balneário… Escrevam tudo, seja do Benfica, Porto ou do Sporting, porque se for do Sporting, eu sou o primeiro a criticar”, afirmou.
Varandas teceu ainda considerações sobre o eventual desconhecimento do presidente portista, André Villas-Boas, do sucedido.
“Se, no Sporting, a minha direção tivesse planeado e executado o que se passou no balneário do Estádio do Dragão, eu não tinha a dimensão ética para presidir a este clube. É esta a bitola que coloco a mim mesmo e aos meus órgãos sociais”, atirou.
Na festa dos ‘leões’ de Leiria, o responsável denunciou outras situações, como, por exemplo, as preocupações do FC Porto com as condições do VAR.
“As únicas duas vezes em que vi noticiar que o VAR perdeu a bateria ou desligaram o VAR, não é que foi no Estádio do Dragão? É importante ver as torres das câmaras, mas também é importante não tropeçarem sem querer no fio”, ironizou.
O líder dos ‘verdes e brancos’ não se conteve nas críticas ao rival portista e lamentou ainda o tratamento dado à comitiva sportinguista na última visita ao Estádio do Dragão, bem como a entrada tardia de adeptos sportinguistas no recinto portuense, “ao contrário dos adeptos do Porto, que entram a horas” em Alvalade: "O Sporting não abdica dos seus valores, mesmo que nos maltratem”.
Para o líder da SAD, o Sporting “nunca se desviou da integridade e da seriedade”, lembrando o afastamento de Bruno de Carvalho da presidência, em 2018.
