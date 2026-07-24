Ricardo Mangas confirmado no Monza





(Com Lusa)





“Ricardo Mangas é um novo jogador do Monza. O defesa português junta-se proveniente do Sporting, num empréstimo até 20 de junho de 2027, com uma opção de compra obrigatória, mediante o cumprimento de certas condições”, refere o Monza, promovido esta época à Série A.Os termos financeiros do negócio não foram revelados por nenhum dos clubes, com a imprensa a adiantar que a cláusula de compra será de 1,5 milhões de euros, mais bónus.Na sua página oficial no Instagram, os ‘leões’ publicaram um vídeo do lateral esquerdo, com a legenda “Obrigado por tudo e boa sorte no futuro, Ricardo Mangas”.O jogador, de 28 anos, chegou ao Sporting em agosto de 2025, proveniente do Spartak Moscovo, e pelos lisboetas competiu em 23 jogos em 23 jogos, 16 dos quais a titular, com dois golos marcados e duas assistências.Formado entre Nazarenos, Marítimo Olhanense, Ferreiras, CB Portimão e Benfica, o jogador, natural de Olhão, representou ainda o Tondela, Mirandela, Desportivo das Aves, Boavista, Bordéus e Vitória de Guimarães.