Rúben Amorim aborda jogo com o Paços de Ferreira, o mercado e o futuro

Seis vitórias consecutivas não é nada para Rúben Amorim.





"O que conta é o último jogo (vitória sobre o SC Braga para a Taça da Liga, 5-0), fizemos um excelente jogo, estamos com boas sensações e o que queremos é jogar bem, não sofrer golos e marcar o mais possível. O adversário não vive bom momento, mas traz-nos muitas incertezas, não sabemos que onze vai apresentar e não sabemos o que esperar. Temos de fazer o nosso jogo e ganhar", começou por dizer o treinador do Sporting.



"Estamos muito longe do primeiro lugar, o nosso foco é ganhar jogos. Vamos jogo a jogo e no final faremos as contas", rematou quando questionado sobre as hipóteses dos "leões" ainda poderem lutar pelo título, tendo em conta a diferença de 12 pontos para o líder Benfica.



Mas o atual momento fará recordar o título conquistado em 2020/2021? "Não podemos trazer esse espírito de volta, pois todos os anos são diferentes. Seis vitórias não nos trazem nada, porque isso deve acontecer assim para trazer boas sensações. Acho que recuperámos a fome que tínhamos nos dois anos anteriores, mas seis vitórias não é nada para uma equipa que quer aproximar-se dos lugares de cima", salientou.











O treinador falou no mesmo dia que em França garantem que Sarabia está descontente com a sua situação no Paris Saint-Germain e poderá deixar o clube em janeiro. Rúben Amorim assume que gosta do extremo espanhol que na época passada representou os "leões" por empréstimo.



"Continuamos a ter o nosso teto salarial e as nossas limitações. Também temos de ter espaço para os miúdos e acabámos de renovar com o Rodrigo Ribeiro. Estou mais a olhar para ele do que para o Pablo (Sarabia). Acreditamos muito nele. Seria capaz de ligar ao Pablo, mas neste momento estou mais focado em tornar o Rodrigo melhor jogador", considerou Rúben Amorim.



O técnico assegurou ainda que haverá investida no mercado: "Temos de pensar no agora e no futuro, mas pode haver alguma adaptação no mercado. Não só a pensar neste momento mas também no futuro, que envolve jogadores que já temos pensados e outros que estão na formação e que podem subir. Faremos essa avaliação durante o mês de janeiro".