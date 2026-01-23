Rui Borges. "Ambição de ganhar" do Sporting tem de estar acima da queda de neve

"A ambição e o querer ganhar têm de estar acima de tudo o resto, [assim como] ter a responsabilidade de que temos de ganhar, ponto final", atirou o técnico, em conferência de imprensa, em Alcochete, questionado sobre se a equipa estava preparada para jogar na neve.

As previsões meteorológicas para sábado indicam a possibilidade de queda de neve na região de Arouca, perto das 18:00, hora de início prevista para a visita do Sporting aos arouquenses, em partida da 19.ª jornada da I Liga.

No entanto, será um encontro "difícil, mesmo sem neve", caso a previsão não se confirme, alertou o técnico, apelando à capacidade de adaptação dos seus jogadores às adversidades.

"Vamos ver o que o jogo vai pedir, o estado do terreno, se vai chover ou não, se vai estar temporal ou não. São coisas que nós vamos ter de ter uma capacidade de adaptação grande, mas os campeões são assim: têm de se adaptar, têm de ganhar, independentemente das circunstâncias", apontou.

A conquista dos três pontos, de resto, é fundamental para o objetivo anteriormente traçado por Rui Borges de "fazer melhor" na segunda volta do campeonato do que na primeira.

O técnico dos bicampeões nacionais acredita "claramente" que ainda pode alcançar o `tri`, "senão mandava já as faixas [de campeão nacional] para o primeiro classificado", o FC Porto, que segue com sete pontos de avanço sobre os `verde e brancos`.

"Teremos, com toda a certeza, uma oportunidade de voltar a ser campeões. No ano passado também estivemos oito pontos à frente do segundo classificado e, de repente, passámos para um atrás do primeiro. Por isso, perdemos nove pontos", exemplificou.

Por isso, perspetivou, "o que aconteceu no ano passado" ao Sporting e, "se calhar, já aconteceu noutros campeonatos", mantém a esperança viva em Alvalade.

"Estamos a sete pontos, é certo, mas falta uma segunda volta toda. Jogos competitivos e a exigência é para toda a gente, para nós e para quem vai em primeiro", resumiu.

O Sporting procura, em Arouca, a segunda vitória consecutiva na I Liga, após o triunfo sobre o Casa Pia (3-0), que se seguiu a um empate na visita ao Gil Vicente (1-1), na ronda anterior, que deixou a equipa orientada por Rui Borges a sete pontos do líder, o FC Porto.

Os `leões` deslocam-se à Serra da Freita quatro dias após vencerem o campeão europeu, Paris Saint-Germain (2-1), em encontro da fase de liga da Liga dos Campeões.

Já o Arouca, orientado por Vasco Seabra, segue em 13.º lugar na I Liga, com 17 pontos, mas venceu apenas um dos últimos quatro encontros, precisamente na última jornada, na visita ao AVS (1-0).

O Arouca-Sporting, com início previsto para as 18:00, no Estádio Municipal de Arouca, tem arbitragem de Hélder Carvalho, da Associação de Futebol de Santarém.