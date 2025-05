Rui Borges diz que o Sporting está pronto

"Estamos onde queremos e onde este clube tem de estar, nas decisões finais. São dois resultados, é certo, mas concentramo-nos no que podemos controlar. Não fugimos à importância do jogo, pode dar o campeonato para ambas as equipas, mas focamo-nos no que podemos fazer para vencer o jogo. O que vier é consequência disso. Olhamos para este jogo como olhámos para os outros"."São jogos diferentes, o Gil defendeu muito bem, com uma estratégia mais defensiva. Foi mais o termos sofrido um golo demasiado cedo, deixou-nos alguma intranquilidade e é natural nesta fase final em que os jogos são decisivos. Mas a equipa foi capaz de acreditar até ao fim, conseguiu, mostrou capacidade, personalidade, tem sido fantástica. O grupo está como nas outras semanas, sabe o que implica o jogo, de podermos ser campeões. Estamos focados no que podemos controlar, olhando para um adversário que também vai lutar, num ambiente difícil. Vejo a equipa motivada, com vontade enorme de enttrar em jogo"."O Benfica tem ganho em contra-ataque, têm feito muitos golos em transições porque são fortes. Temos de estar bem organizados para anular os pontos fortes do Benfica da melhor forma. Acredito que será um bom jogo, com duas grandes equipas e esperamos sair vencedores. É um jogo de futebol em que podemos ser campeões e focamo-nos na vitória. O adversário bom, que tem muitos pontos em casa, sabemos disso tudo, mas acredito que do lado de lá também há respeito com esta equipa. Que seja um bom jogo"."Com ou sem Di María? O individual também estaremos preparados para isso, os jogadores são trabalhados para isso, sabemos que é um jogador diferenciado, tem muita qualidade, mas olhamos mais para o coletivo do que para o individual".