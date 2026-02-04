Rui Borges luta por novo final feliz frente a um AFS mais competitivo

O atual detentor do troféu joga com a “sorte” das últimas partidas frente a um adversário em dificuldades no campeonato, mas ainda em competição na prova rainha.



“Independentemente da posição do AFS no campeonato, este jogo vale uma meia-final e a motivação vai ser extra. A dificuldade vai existir e o Sporting precisa de manter a ambição que demonstrou nos últimos jogos”, começou por dizer o treinador leonino.



Ainda em prova em todas as competições, o Sporting procura marcar presença nas meias-finais da Taça. Na antevisão ao encontro, Rui Borges garantiu que a equipa está consciente dos desafios da segunda metade da época, em que todos os duelos vão ser difíceis.



“A Taça de Portugal é muito isto. Às vezes os sonhos acontecem e temos de ser capazes de estar ligados para que não haja surpresas”, reforçou.



O Aves SAD desloca-se a Alvalade com um novo treinador em relação ao último encontro entre os dois emblemas.



O técnico do Sporting encara o adversário como uma equipa mais competitiva e com novas variações de sistema. No entanto, espera manter a sorte dos últimos embates – resolvidos nos últimos minutos – que são reflexo também do trabalho de um plantel cada vez mais confiante e com uma “crença infinita” em ganhar.



Ioannidis e Debast são ausências confirmadas para o jogo desta quinta-feira, que poderá marcar o regresso de Nuno Santos à convocatória do Sporting.



Com o regresso do capitão Hjulmand ao onze inicial e já com os olhos postos no clássico da próxima jornada, Rui Borges admite fazer alterações na equipa que vai entrar em campo, confiante na contribuição de todos os jogadores disponíveis.



O jogo com o lanterna vermelha do campeonato, AFS, antecede o encontro da 21.ª jornada da I Liga com o líder isolado, FC Porto. Caso afaste o emblema de Vila das Aves, que eliminou o Vitória SC na última ronda, o Sporting reencontra os ‘dragões’ na próxima fase, como ditou o sorteio.



O primeiro finalista da prova é conhecido esta quarta-feira, no embate entre Torreense, da II Liga, e Fafe, da Liga 3. Entretanto, o Sporting ainda discute a vaga nas ‘meias’, em jogo com transmissão em direto na RTP 1, às 20h45 desta quinta-feira.