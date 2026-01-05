Rui Borges procura soluções para enfrentar sobrecarga competitiva

“Entramos na ‘linha vermelha’ das lesões musculares. Espero que apareçam mais soluções para nos ajudar”, afirmou o técnico leonino



Nuno Santos, Ricardo Mangas, Salvador Blopa, Pedro Gonçalves, Geovany Quenda, Debast e Daniel Bragança, que jogou pelo Sporting B na última jornada, continuam a recuperar de lesão.



Na conferência de imprensa de antevisão ao encontro, Rui Borges apontou “três a quatro semanas” de lesão para Ricardo Mangas e avançou que Debast ainda não está apto a ir a jogo.



“Os que demoram mais a recuperar são lesões traumáticas, que não controlamos. O Pedro Gonçalves também teve uma recidiva [recaida] e vai demorar um bocadinho mais. Esta talvez seja a fase mais crítica da época, mas temos de saber contrariar esses aspetos menos positivas”, frisou o treinador.



Rui Borges não conta ainda com Diomande e Geny Catamo, que estão ao serviço da Costa do Marfim e de Moçambique, respetivamente, na Taça das Nações Africanas. Gonçalo Inácio vai cumprir castigo no jogo frente ao Vitória, após ter sido expulso ao minuto 79, em Barcelos.



“Vai ser um mês bastante intenso, com muitos jogos, e não temos essas soluções todas. Esperemos que voltem o mais rapidamente possível. Mais do que dar-nos mais soluções, tira-nos alguma sobrecarga em muitos jogadores”.



Sobre o adversário, o técnico dos leões assegurou que o Sporting está focado, esperando uma partida “totalmente diferente” em relação ao triunfo 4-1 no reduto dos vimaranenses, em dezembro, para a I Liga.



“O Vitória de Guimarães vai querer disputar a final, até pela sua massa associativa e a grandeza do clube. Será um jogo competitivo e diferente, em alguns momentos mais calculado. Vai exigir muito de nós, mas, dentro do que teremos disponível, faremos um encontro competente”, sublinhou.



Rui Borges não adiantou quem serão os 11 a entrar em campo e aproveitou para falar no reforço de inverno Luís Guilherme: “Dá-nos várias soluções em algumas posições e vai de encontro às nossas características enquanto equipa. No entanto, vai demorar algum tempo a perceber as dinâmicas desta equipa”.



Sporting e Vitória de Guimarães defrontam-se esta terça-feira, às 20h00, no Estádio Municipal Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, a contar para as meias-finais da Taça da Liga de futebol. Luís Godinho é o árbitro da partida.