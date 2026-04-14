Rui Borges quer Sporting "igual a si mesmo" e mantém esperança

Um triunfo na capital britânica evitaria também aquela que seria a 10.ª eliminação consecutiva de equipas portuguesas nos quartos de final da Liga dos Campeões, desde o histórico percurso do FC Porto rumo ao título em 2003/04.





c/Lusa

"A equipa tem que ser igual a si própria, igual àquilo que tem sido até aqui", disse, durante a na conferência de imprensa de antevisão do jogo da segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, a realizar na quarta-feira no estádio Emirates, em Londres.Na primeira mão, disputada no Estádio José Alvalade, em Lisboa, os 'gunners' venceram por 1-0, graças a um golo do alemão Kai Havertz, já aos 90+1 minutos."Independentemente do adversário, independentemente daquilo que é a competição que estamos a disputar, não preciso de falar em fome, porque esta equipa demonstra todos os dias e a cada jogo a ambição, a coragem e o prazer que têm em campo e a jogar"", frisou.O treinador dos 'leões' garantiu que está "calmo", apesar de defrontar uma "grande equipa" como o Arsenal, que venceu 10 dos 11 jogos disputados na 'Champions' e terminou a fase de liga em primeiro, para além de liderar a Liga inglesa."Estamos nas oito melhores, onde ninguém se calhar pensava que o Sporting estaria, se calhar só nós mesmos é que acreditávamos, por isso é muito fruto daquilo que é a qualidade da equipa, e do individual e coletivo desta equipa", salientou Borges.O treinador enfatizou que "independentemente daquilo que aconteça", os 'leões' mantêm "alguma esperança"."Amanhã (quarta-feira) temos uma oportunidade", concluiu.A equipa de Rui Borges conta novamente com o capitão Morten Hjulmand, ausente no jogo da primeira mão devido a acumulação de amarelos, mas estará sem Fresneda devido a problemas físicos.O Sporting desloca-se esta quarta-feira a Londres, onde defronta o Arsenal no Emirates Stadium, às 20:00, na segunda mão dos quartos de final da Liga dos Campeões. O encontro será dirigido pelo francês François Letexier.Os 'leões' procuram alcançar pela primeira vez as meias-finais da principal competição europeia de clubes, depois de terem estado nos 'quartos' apenas uma vez, em 1982/83.Caso consigam o apuramento, enfrentarão o vencedor do duelo entre FC Barcelona e Atlético de Madrid, que os madrilenos lideram por 2-0, após a vitória no Nou Camp.O desafio de quarta-feira representa também a 18.ª deslocação do Sporting a solo inglês nas competições europeias. Em 17 visitas anteriores, os lisboetas venceram apenas duas - diante do Southampton, em 1981/82, e do Middlesbrough, em 2004/05.Para seguir em frente, o Sporting precisa de vencer o Arsenal, adversário que nunca conseguiu bater em oito jogos disputados.No Emirates, o melhor resultado dos 'leões' foi um empate 1-1 e triunfo por 5-3 nas grandes penalidades nos oitavos de final da Liga Europa de 2022/23, o que resultou na eliminação dos londrinos.