Liga dos Campeões
Futebol Internacional
Rui Borges vê Sporting com idêntica ambição apesar do plantel renovado
O treinador Rui Borges considerou esta terça-feira que o Sporting está com muita ambição para iniciar uma nova caminhada na fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, frente ao Galatasaray, apesar das várias mudanças efetuadas no plantel.
"Queremos começar da melhor maneira em casa, independentemente da grande Liga dos Campeões na época passada. A equipa está muito motivada para iniciar esta caminhada, com muita gente nova na competição e muita ambição. Vai haver erros, mas, pela vontade de começar este 'sonho', essa própria ambição levará a que reagiremos aos erros de maneira natural, com um melhor crescimento e uma confiança inabalável em todo o grupo", expressou, em conferência de imprensa.
No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges mostrou-se convencido de que os 'leões' realizarão uma prova "à imagem do clube" que representam, mas lembrou que, na Liga dos Campeões, se pode perder com 'fracos' e surpreender os 'fortes'.
"Aqui há muita qualidade individual e coletiva e, ao mínimo erro, sofremos golos. É uma competição difícil. O meu objetivo é ganhar ao Galatasaray. Sempre fui assim e esta época serei igual. Olhamos com muita ambição e um desejo enorme de dignificar o grande clube que representamos. Independentemente disso, a nossa 'Champions' será sempre o campeonato. A pouca experiência que tenho leva-me a pensar que não há favoritos. Todos, à sua maneira, são muito fortes", sublinhou.
Questionado sobre os primeiros jogos de Rodrigo Zalazar pelo Sporting, Rui Borges elogiou as prestações do centrocampista uruguaio e não tem dúvidas de que fará "muitos golos e uma grande época", após ter sido recrutado ao Sporting de Braga.
"Esperamos mais dele e de qualquer um dos outros. Foi a nossa contratação mais elevada, mas está num crescimento próprio e em dinâmicas totalmente diferentes das que tinha em Braga. Estou muito feliz com o que ele tem sido como jogador, mas queremos sempre muito mais. Não tenho dúvidas de que fará muitos golos e uma grande época. Vou meter-lhe essa pressão", apontou o técnico sportinguista.
Moncef Zekri está ainda a fazer trabalho individual e é ausência confirmada para o duelo, tal como João Simões, que integrou os treinos, mas ainda está na fase final de recuperação, juntando-se na lista aos lesionados Ibrahima Ba e Nuno Santos.
O Sporting recebe o campeão turco Galasataray na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com a arbitragem do norueguês Espen Eskas.
No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges mostrou-se convencido de que os 'leões' realizarão uma prova "à imagem do clube" que representam, mas lembrou que, na Liga dos Campeões, se pode perder com 'fracos' e surpreender os 'fortes'.
"Aqui há muita qualidade individual e coletiva e, ao mínimo erro, sofremos golos. É uma competição difícil. O meu objetivo é ganhar ao Galatasaray. Sempre fui assim e esta época serei igual. Olhamos com muita ambição e um desejo enorme de dignificar o grande clube que representamos. Independentemente disso, a nossa 'Champions' será sempre o campeonato. A pouca experiência que tenho leva-me a pensar que não há favoritos. Todos, à sua maneira, são muito fortes", sublinhou.
Questionado sobre os primeiros jogos de Rodrigo Zalazar pelo Sporting, Rui Borges elogiou as prestações do centrocampista uruguaio e não tem dúvidas de que fará "muitos golos e uma grande época", após ter sido recrutado ao Sporting de Braga.
"Esperamos mais dele e de qualquer um dos outros. Foi a nossa contratação mais elevada, mas está num crescimento próprio e em dinâmicas totalmente diferentes das que tinha em Braga. Estou muito feliz com o que ele tem sido como jogador, mas queremos sempre muito mais. Não tenho dúvidas de que fará muitos golos e uma grande época. Vou meter-lhe essa pressão", apontou o técnico sportinguista.
Moncef Zekri está ainda a fazer trabalho individual e é ausência confirmada para o duelo, tal como João Simões, que integrou os treinos, mas ainda está na fase final de recuperação, juntando-se na lista aos lesionados Ibrahima Ba e Nuno Santos.
O Sporting recebe o campeão turco Galasataray na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com a arbitragem do norueguês Espen Eskas.