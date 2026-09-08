Rui Borges vê Sporting com idêntica ambição apesar do plantel renovado

"Queremos começar da melhor maneira em casa, independentemente da grande Liga dos Campeões na época passada. A equipa está muito motivada para iniciar esta caminhada, com muita gente nova na competição e muita ambição. Vai haver erros, mas, pela vontade de começar este 'sonho', essa própria ambição levará a que reagiremos aos erros de maneira natural, com um melhor crescimento e uma confiança inabalável em todo o grupo", expressou, em conferência de imprensa.



No Estádio José Alvalade, em Lisboa, Rui Borges mostrou-se convencido de que os 'leões' realizarão uma prova "à imagem do clube" que representam, mas lembrou que, na Liga dos Campeões, se pode perder com 'fracos' e surpreender os 'fortes'.



"Aqui há muita qualidade individual e coletiva e, ao mínimo erro, sofremos golos. É uma competição difícil. O meu objetivo é ganhar ao Galatasaray. Sempre fui assim e esta época serei igual. Olhamos com muita ambição e um desejo enorme de dignificar o grande clube que representamos. Independentemente disso, a nossa 'Champions' será sempre o campeonato. A pouca experiência que tenho leva-me a pensar que não há favoritos. Todos, à sua maneira, são muito fortes", sublinhou.



Questionado sobre os primeiros jogos de Rodrigo Zalazar pelo Sporting, Rui Borges elogiou as prestações do centrocampista uruguaio e não tem dúvidas de que fará "muitos golos e uma grande época", após ter sido recrutado ao Sporting de Braga.



"Esperamos mais dele e de qualquer um dos outros. Foi a nossa contratação mais elevada, mas está num crescimento próprio e em dinâmicas totalmente diferentes das que tinha em Braga. Estou muito feliz com o que ele tem sido como jogador, mas queremos sempre muito mais. Não tenho dúvidas de que fará muitos golos e uma grande época. Vou meter-lhe essa pressão", apontou o técnico sportinguista.



Moncef Zekri está ainda a fazer trabalho individual e é ausência confirmada para o duelo, tal como João Simões, que integrou os treinos, mas ainda está na fase final de recuperação, juntando-se na lista aos lesionados Ibrahima Ba e Nuno Santos.



O Sporting recebe o campeão turco Galasataray na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com a arbitragem do norueguês Espen Eskas.



