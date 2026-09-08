Rui Silva lembra "fasquia alta" colocada, mas quer voltar a chegar longe

"Temos grande vontade e uma missão enorme em iniciar mais uma campanha na maior competição de clubes do mundo. Sabemos a exigência e responsabilidade. No ano passado, colocámos a fasquia muito alta. Este ano, estamos conscientes da dificuldade desta competição, mas queremos chegar o mais longe possível", considerou o internacional português, em conferência de imprensa de antevisão.



O Sporting, que chegou aos quartos de final na última época, estreia-se na fase de liga da prova 'milionária' com uma receção aos turcos do Galatasaray, numa fase de adaptação do 'renovado' plantel, mas Rui Silva acredita em idêntica qualidade.



"Sabemos que, na Liga dos Campeões, a exigência é muito alta e as partidas são totalmente diferentes de outras competições, com um ritmo muito mais elevado e a criar maior desgaste. Temos de pensar jogo a jogo. Temos um plantel muito vasto e com muita qualidade, com todos aptos para ajudar o Sporting", salientou o luso.



Um alegado mal-estar do restante plantel para com o ponta de lança internacional colombiano Luis Suárez tem marcado o arranque da temporada 'leonina', mas Rui Silva corroborou o treinador Rui Borges e negou qualquer incidente com o jogador.



"Eu sei que se fala muito, mas nós estamos tranquilos dentro do nosso grupo. Não houve nenhum problema com o Luis Suárez, temos uma ótima relação com ele. É mais um colega que nos vai ajudar e tem demonstrado isso nos últimos jogos. Ele está feliz e connosco, é esse o Luis Suárez que nós pretendemos. Nós sabemos do compromisso que tem no dia a dia e estamos juntos em prol do mesmo", explicou.



O Sporting recebe o campeão turco Galasataray na quarta-feira, a partir das 20:00, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, em jogo da primeira jornada da fase de liga da Liga dos Campeões de futebol, com a arbitragem do norueguês Espen Eskas.



